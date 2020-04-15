Нищівні пожежі у Чорнобильській зоні: скільки туристичних об'єктів втратила Україна

Українським рятувальникам вдалося загасити масштабні пожежі, які 11 днів поспіль палали у Чорнобильській зоні. Внаслідок займання вигоріло кілька сіл, постраждало багато тварин. До того ж, Україна втратила понад 30% туристичних об'єктів у зоні відчуження.

Голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко наголосив, що підпали могли бути навмисними, а не викликаними підпалами сухої трави. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Ємельяненко пояснив: через великий попит світу на історію Чорнобиля, у 2020 році прогнозували дефіцит туристичних об'єктів у зоні відчуження. "Ми розробляли нові маршрути, аби розподілити людей по території Чорнобильської зони, показати їм більше локацій", – зазначив він.

Й додав, що тепер ситуація значно ускладнилася. Адже внаслідок пожеж туристична галузь зазнала чималих збитків: втрачено понад 30% об'єктів, які раніше показували відвідувачам.

Важливо. Полум'я дісталося аж до міста Прип'ять. Згорів частково і славнозвісний "рудий ліс". В небезпеці було і сховище радіоактивних відходів "Підлісний" – там всього за 2 кілометри вирувала пожежа.Вщент вигоріли також 12 сіл – зокрема, Лелів, Копачів, Поліське та Грезля. Від вогню постраждало і саме місто Чорнобиль.

"Села Чорнобильської зони, в яких роками не живуть люди, перебували в такому стані... Можна було зайти на ділянки, заглянути в хати, де жили люди, побачити побут цих місцевостей. Це були дуже автентичні поліські селища. Не думаю, що їх можна відновити", – вважає Ємельяненко.

Відтворити все у тому вигляді, як було до пожеж, неможливо. Але коли я побачив, що відбулося, запропонував відтворювати ці локації за допомогою сучасних технологій. Наприклад, технології доповненої реальності,

– зазначив він.

Голова Асоціації чорнобильських туроператорів пояснив, що фото та відео втрачених локацій збереглися. Тож, ймовірно, можна буде показувати людям зі всього світу, що там було, використовуючи новітні технології.

Крім цього, Ємельяненко пояснив, скільки часу потрібно на відновлення екосистеми, яка утворилася за 34 роки після аварії на ЧАЕС. Він вважає, що вона роками, а то й десятиліттями, відновлюватиметься після завданої їй шкоди.

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"Я розумію, що рослини та тварини у якійсь кількості повернуться туди вже зовсім скоро. Наприклад, коні Пржевальського, які живуть в селищі Копачів, втекли від вогню, коли почалася пожежа. Але коли полум'я вщухло, вони повернулися туди, де жили все своє життя", – розповів він.

Проте там зараз немає їжі. Підозрюю, вони можуть мігрувати навіть на територію білоруської чорнобильської зони, там теж є величезний заповідник. Так Україна може позбутися величезної кількості унікальних тварин,

– застеріг Ємельянов.

Голова Асоціації чорнобильських туроператорів закликав не панікувати. Адже хоч подекуди у зоні відчуження і є несуттєве перевищення радіаційного фону, цього недостатньо, аби завдати шкоди здоров'ю людей.

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