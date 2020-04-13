Из-за пожара в Чернобыльской зоне сотни животных остались без жилья и пищи: щемящее видео
Из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения много животных потеряли свои дома и им сейчас нечем питаться. Кроме того, сгорели 12 бывших сел, несколько кладбищ и известные памятники, которые привлекали туристов.
Компанія "Чорнобиль тур" опублікувала відео, на якому можна побачити, як від вогню по спалених чорнобильських полях тікають коні Пржевальського. Але сховатися їм немає де, оскільки вся територія вигоріла.
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Зокрема, зараз тисячі гектарів заповідної зони укрито чорним полотном. А солому й молоду траву, якою харчувалися тварини, змінили попіл і обвуглена земля. Шкоду, яку пожежа завдала тваринному світу, підрахувати поки не вдалося. Фахівці наразі ведуть лік лише пошкоджених об'єктів. До прикладу, згоріли вже 12 колишніх сіл, декілька цвинтарів, відомі пам'ятки, що вабили туристів, передає ТСН.
Найбільші осередки горіння – на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Збитки уже оцінюють у десятки мільйонів гривень.
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Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тут горить трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- Станом на 8 квітня рятувальники намагаються ліквідувати кілька осередків займання.
- У ДСНС кажуть, що сьогодні ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві підкреслювали, що вона – складна.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.
- Правоохоронці вже затримали підозрюваного та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
- За повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже сталися 27 пожеж.
- Серед причин пожежі називають як природні, так і те, що міг бути підпал. До останнього можуть бути причетними сталкери. Крім того, суха трава могла загорітися через замикання ліній електропередач.
- Кабмін виділив майже 45 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Гроші підуть на забезпечення необхідними засобами підрозділів рятувальників.
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