Из-за пожара в Чернобыльской зоне сотни животных остались без жилья и пищи: щемящее видео

Из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения много животных потеряли свои дома и им сейчас нечем питаться. Кроме того, сгорели 12 бывших сел, несколько кладбищ и известные памятники, которые привлекали туристов.

Компанія "Чорнобиль тур" опублікувала відео, на якому можна побачити, як від вогню по спалених чорнобильських полях тікають коні Пржевальського. Але сховатися їм немає де, оскільки вся територія вигоріла.

Детальніше Чорнобильська зона палає вже десятий день: останні новини, фото та відео

Зокрема, зараз тисячі гектарів заповідної зони укрито чорним полотном. А солому й молоду траву, якою харчувалися тварини, змінили попіл і обвуглена земля. Шкоду, яку пожежа завдала тваринному світу, підрахувати поки не вдалося. Фахівці наразі ведуть лік лише пошкоджених об'єктів. До прикладу, згоріли вже 12 колишніх сіл, декілька цвинтарів, відомі пам'ятки, що вабили туристів, передає ТСН.

Найбільші осередки горіння – на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Збитки уже оцінюють у десятки мільйонів гривень.

Зверніть увагу Масштабні пожежі у Чорнобильській зоні: вогонь наближається до Прип’яті

Тварини Чорнобиля після пожежі у Зоні відчуження: дивіться відео

Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко