Нидерланды подают в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственный иск против РФ в связи с сбиванием Боинга на Донбассе. Об этом сегодня объявлена официальное заявление правительства Его Величества Виллема-Александра.

Цей крок Нідерландів завдає нищівного удару усім нинішнім спробам РФ через власну високоставлену агентуру затянути та розхитати нинішній кримінальний процес щодо винних у збитті Боїнгу осіб.

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Очевидні позитивні наслідки нідерландської заяви для України

По-перше, заяву нідерландці подають виключно проти РФ. Вини України у порушенні прав людини жертв збиття Боїнгу Нідерланди не вбачають, що прямо випливає з офіційної позиції їх уряду.

По-друге, в ЄСПЛ буде як мінімум одна міждержавна справа щодо подій на Донбасі, яку агресорові буде вкрай важко розвалити зсередини. Бо вплив РФ на уряд, юстицію, дипломатів, прокурорів Нідерландів, звісно, не такий, як можна іноді бачити східніше.

По-третє, очевидно ця справа надасть ЄСПЛ та Раді Європи величезний поштовх для посилення юридичної уваги до окупації Сходу України. Це відчують індивідуальні заявники з України, справи яких було явно відкладено у Страсбурзі на "кращі часи". Які раптово для багатьох вже настають.

Росія в пастці?

З важливого у повідомленні Нідерландів є публічне офіційне оголошення того, що уряд цієї країни вів перемовини з РФ щодо компенсації жертвам збиття Боїнгу.

Цікаво, чи будуть росіяни наразі спростовувати сам факт цих переговорів.

Звісно, залишається варіант сплати РФ коштів родинам загиблих й тоді Нідерланди, можливо, припинять процес у Страсбурзі.

Але сама така сплата, сама угода – це вже пряме формальне визнання РФ участі в конфлікті, окупації Донбасу та фінансування тероризму на Сході. А таємною цю компенсацію вже не зробиш. Бо, на відміну від попередніх переговорів, процес в ЄСПЛ Нідерланди зможуть припинити виключно публічно, оголосивши про факт досягнення домовленості з РФ (умови можуть не сказати).

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Тому наразі Нідерланди перейшли юридичний Рубікон та поставили РФ на гігантську правову виделку.

Мають досвід, до речі.

Автор: Борис Бабін