Солдат отказался пожать женщине руку и его уволили
Солдат немецкого Бундесвера отказался пожать руку женщине из-за "религиозного культа", он исповедует ислам. За это его уволили со службы.
Немецкий солдат попытался оспорить решение в Высшем административном суде федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Кобленце, пишет DW.
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Однако судьи расценили поступок солдата как признак "процесса радикализации на религиозной основе" и подтвердил законность увольнения. Мужчина называл свои действия "отправлением религиозного культа", однако суд отказался слушать его аргументы. Суд решил, что взгляды солдата противоречат основополагающему принципу равенства между мужчиной и женщиной.
"Несмотря на отсутствие предписаний пожимать руку женщинам, поведение уволенного со службы солдата свидетельствовало о нехватке уважения к военнослужащим, что ставило под угрозу единство и боеспособность Бундесвера", – говорится в решении суда.
Впоследствии солдат попытался подать апелляцию, но и здесь ему отказали.
Как в исламе ограничивают права женщин?
Мусульманки носят хиджаб, постоянно подвергаются дискриминации в получении образования и занятии должностей в политике, не имеют права голоса и вообще находятся полностью под влиянием мужа.
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Какие еще права нарушают в странах исламского мира:
- практикуют женское обрезание;
- нет законов и наказания за сексуальное домогательство;
- женщины становятся жертвами бытового насилия;
- погибают во время родов (в некоторых странах только 36 % родов происходят с акушерской помощью);
- в некоторых странах в случае повторного замужества женщина может потерять права на опеку над детьми от предыдущего брака;
- женщинам запрещается выходить замуж за иноверца. Рожденные в браке от иностранца дети не имеют права получать гражданство в мусульманской стране;
- слова женщины как свидетеля учитывают вдвое меньше слов мужчины;
- женщине трудно доказать факт изнасилования, к тому же в дальнейшем ее саму могут преследовать за прелюбодеяние;
- нет ограничений на брачный возраст, в некоторых странах разрешено брать замуж девушку в возрасте 10 лет. Большинство женщин становятся замужними еще до исполнения 15 лет.
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