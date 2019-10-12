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      Солдат отказался пожать женщине руку и его уволили

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / pinterest.com

      Солдат немецкого Бундесвера отказался пожать руку женщине из-за "религиозного культа", он исповедует ислам. За это его уволили со службы.

      Немецкий солдат попытался оспорить решение в Высшем административном суде федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Кобленце, пишет DW.

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      Однако судьи расценили поступок солдата как признак "процесса радикализации на религиозной основе" и подтвердил законность увольнения. Мужчина называл свои действия "отправлением религиозного культа", однако суд отказался слушать его аргументы. Суд решил, что взгляды солдата противоречат основополагающему принципу равенства между мужчиной и женщиной.

      "Несмотря на отсутствие предписаний пожимать руку женщинам, поведение уволенного со службы солдата свидетельствовало о нехватке уважения к военнослужащим, что ставило под угрозу единство и боеспособность Бундесвера", – говорится в решении суда.

      Впоследствии солдат попытался подать апелляцию, но и здесь ему отказали.

      Как в исламе ограничивают права женщин?

      Мусульманки носят хиджаб, постоянно подвергаются дискриминации в получении образования и занятии должностей в политике, не имеют права голоса и вообще находятся полностью под влиянием мужа.

      Интересно: Ислам: действительно ли эта религия такая страшная, как о ней рассказывают

      Какие еще права нарушают в странах исламского мира:

      • практикуют женское обрезание;
      • нет законов и наказания за сексуальное домогательство;
      • женщины становятся жертвами бытового насилия;
      • погибают во время родов (в некоторых странах только 36 % родов происходят с акушерской помощью);
      • в некоторых странах в случае повторного замужества женщина может потерять права на опеку над детьми от предыдущего брака;
      • женщинам запрещается выходить замуж за иноверца. Рожденные в браке от иностранца дети не имеют права получать гражданство в мусульманской стране;
      • слова женщины как свидетеля учитывают вдвое меньше слов мужчины;
      • женщине трудно доказать факт изнасилования, к тому же в дальнейшем ее саму могут преследовать за прелюбодеяние;
      • нет ограничений на брачный возраст, в некоторых странах разрешено брать замуж девушку в возрасте 10 лет. Большинство женщин становятся замужними еще до исполнения 15 лет.
      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Религия Решение суда Іслам
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