Солдат отказался пожать женщине руку и его уволили

Солдат немецкого Бундесвера отказался пожать руку женщине из-за "религиозного культа", он исповедует ислам. За это его уволили со службы.

Немецкий солдат попытался оспорить решение в Высшем административном суде федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Кобленце, пишет DW.

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Однако судьи расценили поступок солдата как признак "процесса радикализации на религиозной основе" и подтвердил законность увольнения. Мужчина называл свои действия "отправлением религиозного культа", однако суд отказался слушать его аргументы. Суд решил, что взгляды солдата противоречат основополагающему принципу равенства между мужчиной и женщиной.

"Несмотря на отсутствие предписаний пожимать руку женщинам, поведение уволенного со службы солдата свидетельствовало о нехватке уважения к военнослужащим, что ставило под угрозу единство и боеспособность Бундесвера", – говорится в решении суда.

Впоследствии солдат попытался подать апелляцию, но и здесь ему отказали.

Как в исламе ограничивают права женщин?

Мусульманки носят хиджаб, постоянно подвергаются дискриминации в получении образования и занятии должностей в политике, не имеют права голоса и вообще находятся полностью под влиянием мужа.

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Какие еще права нарушают в странах исламского мира: