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      Солдат відмовився потиснути жінці руку і його звільнили

      630 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / pinterest.com

      Солдат німецького Бундесверу відмовився потиснути руку жінці через "релігійний культ", він сповідує іслам. За це його звільнили з служби.

      Німецький солдат спробував оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді федеральної землі Рейнланд-Пфальц в Кобленці, пише DW.

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      Однак судді розцінили вчинок солдата як ознаку "процесу радикалізації на релігійній основі" і підтвердив законність звільнення. Чоловік називав свої дії "відправленням релігійного культу", проте суд відмовився послухати його аргументи. Суд вирішив, що погляди солдата суперечать основоположному принципу рівності між чоловіком і жінкою.

      "Незважаючи на відсутність приписів потискати руку жінкам, поведінка звільненого зі служби солдата свідчила про брак поваги до військовослужбовиць, що ставило під загрозу єдність і боєздатність Бундесверу", – йдеться у рішенні суду.

      Згодом солдат спробував подати апеляцію, але і тут йому відмовили.

      Як в ісламі обмежують права жінок?

      Мусульманки носять хіджаб, постійно зазнають дискримінації в отриманні освіти й обійманні посад у політиці, не мають права голосу й загалом повністю перебувають під впливом чоловіка.

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      Які ще права порушують у країнах ісламського світу:

      • жіноче обрізання;
      • нема законів та покарання за сексуальне домагання;
      • жінки стають жертвами побутового насилля;
      • гинуть під час пологів (у деяких країнах тільки 36 % пологів відбуваються з акушерською допомогою);
      • у деяких країнах у випадку повторного заміжжя жінка може втратити права на опіку над дітьми від попереднього шлюбу;
      • жінкам забороняється виходити заміж за іновірця. Народжені в шлюбі від іноземця діти не мають права отримувати громадянство в мусульманській країні;
      • слова жінки як свідка враховують удвічі менше за слова чоловіка;
      • жінці важко довести факт зґвалтування, до того ж у подальшому її саму можуть переслідувати за перелюбство;
      • нема обмежень на шлюбний вік, у деяких країнах дозволено брати заміж дівчину віком 10-и років. Більшість жінок стають заміжніми ще до виповнення 15-и років.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Релігія Іслам Рішення суду
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