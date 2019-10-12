Солдат відмовився потиснути жінці руку і його звільнили
Солдат німецького Бундесверу відмовився потиснути руку жінці через "релігійний культ", він сповідує іслам. За це його звільнили з служби.
Німецький солдат спробував оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді федеральної землі Рейнланд-Пфальц в Кобленці, пише DW.
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Однак судді розцінили вчинок солдата як ознаку "процесу радикалізації на релігійній основі" і підтвердив законність звільнення. Чоловік називав свої дії "відправленням релігійного культу", проте суд відмовився послухати його аргументи. Суд вирішив, що погляди солдата суперечать основоположному принципу рівності між чоловіком і жінкою.
"Незважаючи на відсутність приписів потискати руку жінкам, поведінка звільненого зі служби солдата свідчила про брак поваги до військовослужбовиць, що ставило під загрозу єдність і боєздатність Бундесверу", – йдеться у рішенні суду.
Згодом солдат спробував подати апеляцію, але і тут йому відмовили.
Як в ісламі обмежують права жінок?
Мусульманки носять хіджаб, постійно зазнають дискримінації в отриманні освіти й обійманні посад у політиці, не мають права голосу й загалом повністю перебувають під впливом чоловіка.
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Які ще права порушують у країнах ісламського світу:
- жіноче обрізання;
- нема законів та покарання за сексуальне домагання;
- жінки стають жертвами побутового насилля;
- гинуть під час пологів (у деяких країнах тільки 36 % пологів відбуваються з акушерською допомогою);
- у деяких країнах у випадку повторного заміжжя жінка може втратити права на опіку над дітьми від попереднього шлюбу;
- жінкам забороняється виходити заміж за іновірця. Народжені в шлюбі від іноземця діти не мають права отримувати громадянство в мусульманській країні;
- слова жінки як свідка враховують удвічі менше за слова чоловіка;
- жінці важко довести факт зґвалтування, до того ж у подальшому її саму можуть переслідувати за перелюбство;
- нема обмежень на шлюбний вік, у деяких країнах дозволено брати заміж дівчину віком 10-и років. Більшість жінок стають заміжніми ще до виповнення 15-и років.
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