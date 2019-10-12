Солдат відмовився потиснути жінці руку і його звільнили

Солдат німецького Бундесверу відмовився потиснути руку жінці через "релігійний культ", він сповідує іслам. За це його звільнили з служби.

Німецький солдат спробував оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді федеральної землі Рейнланд-Пфальц в Кобленці, пише DW.

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Однак судді розцінили вчинок солдата як ознаку "процесу радикалізації на релігійній основі" і підтвердив законність звільнення. Чоловік називав свої дії "відправленням релігійного культу", проте суд відмовився послухати його аргументи. Суд вирішив, що погляди солдата суперечать основоположному принципу рівності між чоловіком і жінкою.

"Незважаючи на відсутність приписів потискати руку жінкам, поведінка звільненого зі служби солдата свідчила про брак поваги до військовослужбовиць, що ставило під загрозу єдність і боєздатність Бундесверу", – йдеться у рішенні суду.

Згодом солдат спробував подати апеляцію, але і тут йому відмовили.

Як в ісламі обмежують права жінок?

Мусульманки носять хіджаб, постійно зазнають дискримінації в отриманні освіти й обійманні посад у політиці, не мають права голосу й загалом повністю перебувають під впливом чоловіка.

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Які ще права порушують у країнах ісламського світу: