На обнародованных кадрах видно, как после взрыва, с объекта выбегают российские военные. Соответствующее видео показал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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На территории объекта были российские военные

Андрей Коваленко показал видео, которое опубликовали очевидцы взрыва в Курчатове. На кадрах слышно, как россиянка рассказывает о том, что с объекта "побежали солдатики". В то же время к небу поднимался черный дым.

Спасибо жителям Курчатова за то, что подтвердили информацию о "выбегании солдатиков" с объекта, который российские пропагандисты лживо назвали Курской АЭС,

– говорит руководитель ЦПД.

Россияне показали момент взрыва: смотрите видео

Напомним, что незадолго до этого россияне заявили о якобы ударе по Курской АЭС с HIMARS. В то же время российские СМИ настойчиво уверяли о якобы атаке ВСУ французской авиабомбой. Позже они изменили свою риторику и начали говорить, что Курскую АЭС якобы пытались атаковать с помощью как минимум четырех ракет и дрона "Паляница".