Новое видео опубликовало международное разведывательное сообщество InformNapalm. На нем зафиксированы последствия недавнего боя в районе хутора Кругленького Белгородской области, передает 24 Канал.

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Тактика "ихтамнет" против очередных доказательств

В этом столкновении северокорейские солдаты потерпели очередное поражение и значительные потери. На кадрах с дрона видно около 20 тел бойцов из КНДР, выложенных в ряд, предположительно, для дальнейшей эвакуации.

Это видео подтверждает, что российское командование продолжает массово использовать корейцев как пушечное мясо для пехотных штурмов позиций украинской армии, отправляя их впереди российских подразделений,

– написали в InformNapalm.

Официально Кремль продолжает отрицать участие северокорейских военных в войне против Украины, несмотря на многочисленные доказательства их присутствия.

В InformNapalm отмечают, что так Россия придерживается тактики "ихтамнет" образца 2014 года, когда Москва всячески отказывалась признавать участие кадровых российских военных во вторжении на территорию Украины.

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Ликвидированные военные из Северной Кореи: смотреть видео

Интересно! На фоне видео играет северокорейская песня "Мы отправимся на гору Пекту" Гарира Пектусаниро. Она написана в честь Ким Чен Ына в 2015 году.

К слову, ранее президент Украины сообщил, что КНДР потеряла в войне против Украины уже 4 тысячи солдат, а сближение с Северной Кореей демонстрирует слабость Путина.