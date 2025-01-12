Нове відео опублікувала міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm. На ньому зафіксовано наслідки нещодавнього бою в районі хутора Кругленького Бєлгородської області, передає 24 Канал.
Дивіться також Цього разу росіяни їх "не добили": як полонені солдати з КНДР вплинуть на підтримку України
Тактика "іхтамнєт" проти чергових доказів
У цьому зіткненні північнокорейські солдати зазнали чергової поразки та значних втрат. На кадрах з дрона видно близько 20 тіл бійців із КНДР, викладених у ряд, імовірно, для подальшої евакуації.
Це відео підтверджує, що російське командування продовжує масово використовувати корейців як гарматне м'ясо для піхотних штурмів позицій української армії, відправляючи їх попереду російських підрозділів,
– написали в InformNapalm.
Офіційно Кремль продовжує заперечувати участь північнокорейських військових у війні проти України, незважаючи на численні докази їхньої присутності.
В InformNapalm зауважують, що так Росія дотримується тактики "іхтамнєт" зразка 2014 року, коли Москва всіляко відмовлялася визнавати участь кадрових російських військових у вторгненні на територію України.
Обережно! Чутливий контент 18+
Ліквідовані військові з Північної Кореї: дивитися відео
Цікаво! На тлі відео грає північнокорейська пісня "Ми вирушимо на гору Пекту" Гаріра Пектусаниро. Вона написана на честь Кім Чен Ина у 2015 році.
До слова, раніше президент України повідомив, що КНДР втратила у війні проти України вже 4 тисячі солдатів, натомість зближення з Північною Кореєю демонструє слабкість Путіна.