Соледар не находится под контролем российской армии, – ВСУ

Соледар в Донецкой области не находится под контролем российской армии. Вооруженные силы Украины продолжают бороться за город.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый и призвал ждать информации от Генштаба.

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Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Подробности, в сводке Генштаба, ждите,

– подчеркнул Череватый.

Ночью пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина сообщила, что якобы вся территория Соледара взята под контроль их бойцами.

Также российские СМИ распространили фото, на котором якобы глава ЧВК "Вагнер" Пригожин находится в соляной шахте в Соледаре.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали эти фото информационно-психологической операцией противника.

Актуально о ситуации от Генштаба

В утренней сводке 11 января Генштаб ВСУ отчитался, что за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки российских оккупационных войск в районах Стельмаховки на Луганщине и Спорного, Раздолевки, Веселого, Бахмута, Клещиевки, Майорска, Водяного, Невельского, Красногоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы фиксировались в районах Яковлевки, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Клещиевки, Белой Горы, Спорного, Дружбы и Парасковиевки Донецкой области.

Штурм Соледара: главное

9 января россияне начали активно штурмовать Соледар, туда перенаправили большое количество штурмовых групп, сформированных в основном из резервов вагнеровцев.

Именно в Соледаре самая тяжелая ситуация, в городе происходят жесткие бои, оккупанты наступают буквально по трупам своих солдат и поливают огнем все, что видят – под удар попадают даже российские силы.

Враг пытается любой ценой захватить этот украинский город и ведет себя безжалостно. Однако даже самые профессиональные вагнеровцы несут потери.

В ISW считают, что главная операция оккупантов – захват Донецкой области.

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