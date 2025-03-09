Пограничники уничтожили российскую "Солнцепек" в Харьковской области: видео поражения

Силы обороны продолжают методично выжигать российскую технику. На этот раз под прицелом оказался "Солнцепек".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Как россияне теряют технику на Харьковщине

Так, благодаря точному удару пилотов РУБпАК "Феникс" на Харьковщине была ликвидирована еще одна российская ТОС "Солнцепёк".

Пограничники не остановились на этом: уничтожены вражеский БТР и места базирования операторов БпЛА,

– добавляют в ГПСУ.

В то же время пограничники показали кадры того, как произошло уничтожение российской техники – потери врага только растут.

Пограничники уничтожают "Солнцепёк", грузовики и другое: смотрите видео