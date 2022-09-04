Теплее всего традиционно будет на Юге Украины – там днем температура будет достигать до 24 градусов тепла. Холоднее всего – на Востоке Украины.

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В Украине будет солнечная и сухая погода

Восток Украины 4 сентября будет самым холодным. В частности, в Харьковской, Луганской, Донецкой областях средняя температура будет составлять 16 – 19 градусов тепла.

Синоптик Наталья Денисенко рассказала, что:

потеплеет в западной части Украины, столбики термометров поднимутся до 17 – 22 градусов тепла, в Закарпатье – до +24 градусов;

в северных областях и в центре ожидается 18 – 24 градуса тепла, в Днепропетровской области свежее – 18-20 градусов тепла;

в южной части будет тепло – 20 – 25 градусов тепла. Только в Запорожской области сильный ветер по ощущениям будет снижать градусы.

А днем в воскресенье антициклон выгонит осадки и повсюду в Украине предполагается сухая солнечная погода,

– сообщила Денисенко.

Добавила также, что на Востоке и Юго-Востоке будет ветер до 15 – 20 метров в секунду.

"В Киеве 4 сентября ночь ожидается холодной, ориентировочно 8 градусов тепла. А вот днем облачность разойдется, выйдет на работу солнышко, будет отличная погода – малооблачно, сухо и умеренно тепло, днем до +20 градусов тепла", – рассказала синоптик.

Погода в городах Украины

Ужгород – +21..+23

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +18...+20

Винница – +18...+20

Одесса – +20...+22

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +18...+20

Сумы – +17...+19

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +19...+21

Донецк – +16...+18

Луганск – +17...+19

Харьков – +15...+17

Киев – +18...+20



Прогноз погоды на 4 сентября. Карта Укргидрометцентра