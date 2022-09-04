Теплее всего традиционно будет на Юге Украины – там днем температура будет достигать до 24 градусов тепла. Холоднее всего – на Востоке Украины.
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В Украине будет солнечная и сухая погода
Восток Украины 4 сентября будет самым холодным. В частности, в Харьковской, Луганской, Донецкой областях средняя температура будет составлять 16 – 19 градусов тепла.
Синоптик Наталья Денисенко рассказала, что:
- потеплеет в западной части Украины, столбики термометров поднимутся до 17 – 22 градусов тепла, в Закарпатье – до +24 градусов;
- в северных областях и в центре ожидается 18 – 24 градуса тепла, в Днепропетровской области свежее – 18-20 градусов тепла;
- в южной части будет тепло – 20 – 25 градусов тепла. Только в Запорожской области сильный ветер по ощущениям будет снижать градусы.
А днем в воскресенье антициклон выгонит осадки и повсюду в Украине предполагается сухая солнечная погода,
– сообщила Денисенко.
Добавила также, что на Востоке и Юго-Востоке будет ветер до 15 – 20 метров в секунду.
"В Киеве 4 сентября ночь ожидается холодной, ориентировочно 8 градусов тепла. А вот днем облачность разойдется, выйдет на работу солнышко, будет отличная погода – малооблачно, сухо и умеренно тепло, днем до +20 градусов тепла", – рассказала синоптик.
Погода в городах Украины
Ужгород – +21..+23
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +18...+20
Винница – +18...+20
Одесса – +20...+22
Николаев – +20...+22
Херсон – +20...+22
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +18...+20
Сумы – +17...+19
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +19...+21
Донецк – +16...+18
Луганск – +17...+19
Харьков – +15...+17
Киев – +18...+20
Прогноз погоды на 4 сентября. Карта Укргидрометцентра