Найтепліше традиційно буде на Півдні України – там вдень температура сягатиме до 24 градусів тепла. Найхолодніше – на Сході України.

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В Україні буде сонячна та суха погода

Схід України 4 вересня буде найбільш холодним. Зокрема, на Харківщині, Луганщині, Донеччині середня температура становитиме 16 – 19 градусів тепла.

Синоптикиня Наталка Денисенко розповіла, що:

потепліє в західній частині України, стовпчики термометрів піднімуться до 17 – 22 градусів тепла, на Закарпатті – до +24 градусів;

у північних областях та в центрі очікується 18 – 24 градуси тепла, на Дніпропетровщині свіжіше – 18 – 20 градусів тепла;

у південній частині буде тепло – 20 – 25 градусів тепла. Тільки на Запоріжжі сильний вітер за відчуттями знижуватиме градуси.

А вдень у неділю антициклон вижене опади і повсюди в Україні передбачається суха сонячна погода,

– повідомила Денисенко.

Додала також, що на Сході та Південному Сході буде вітер до 15 – 20 метрів за секунду.

"У Києві 4 вересня ніч очікується холодною, орієнтовно 8 градусів тепла. А ось вдень хмарність розійдеться, вийде на роботу сонечко, буде чудова погода – малохмарно, сухо та помірно тепло, вдень до +20 градусів тепла", – розповіла синоптикиня.

Погода в містах України

Ужгород – +21..+23

Львів – +18...+20

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +17...+19

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +18...+20

Вінниця – +18...+20

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +17...+19

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +18...+20

Суми – +17...+19

Полтава – +18...+20

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +17...+19

Харків – +15...+17

Київ – +18...+20



Прогноз погоди на 4 вересня / Карта Укргідрометцентру