Найтепліше традиційно буде на Півдні України – там вдень температура сягатиме до 24 градусів тепла. Найхолодніше – на Сході України.
Читайте також Литиме без перестанку: коли Україну накриють затяжні дощі
В Україні буде сонячна та суха погода
Схід України 4 вересня буде найбільш холодним. Зокрема, на Харківщині, Луганщині, Донеччині середня температура становитиме 16 – 19 градусів тепла.
Синоптикиня Наталка Денисенко розповіла, що:
- потепліє в західній частині України, стовпчики термометрів піднімуться до 17 – 22 градусів тепла, на Закарпатті – до +24 градусів;
- у північних областях та в центрі очікується 18 – 24 градуси тепла, на Дніпропетровщині свіжіше – 18 – 20 градусів тепла;
- у південній частині буде тепло – 20 – 25 градусів тепла. Тільки на Запоріжжі сильний вітер за відчуттями знижуватиме градуси.
А вдень у неділю антициклон вижене опади і повсюди в Україні передбачається суха сонячна погода,
– повідомила Денисенко.
Додала також, що на Сході та Південному Сході буде вітер до 15 – 20 метрів за секунду.
"У Києві 4 вересня ніч очікується холодною, орієнтовно 8 градусів тепла. А ось вдень хмарність розійдеться, вийде на роботу сонечко, буде чудова погода – малохмарно, сухо та помірно тепло, вдень до +20 градусів тепла", – розповіла синоптикиня.
Погода в містах України
Ужгород – +21..+23
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +17...+19
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +18...+20
Рівне – +18...+20
Житомир – +18...+20
Вінниця – +18...+20
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +17...+19
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +18...+20
Суми – +17...+19
Полтава – +18...+20
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +17...+19
Харків – +15...+17
Київ – +18...+20
Прогноз погоди на 4 вересня / Карта Укргідрометцентру