Осадков не ожидают нигде. Ночью будет морозно на всей территории страны.
К теме Трассу засыпало камнями: на Закарпатье снова произошел оползень и лавины
Погода в регионах Украины 15 февраля
На Западе страны будет солнечно, как и на всей территории. В западных областях будет теплее всего – в частности, на Ивано-Франковщине и Львовщине прогнозируют от 7 до 9 градусов тепла.
На несколько градусов прохладнее будет в других областях: +5...+7 – на Юге и Востоке страны и ориентировочно +4...+7 – в северных и центральных областях.
В Киеве днем температура прогреется до +4 ... +6 градусов и снизится до -4...-6 ночью.
Кроме того, синоптики предупредили, что будет умеренная снеголавинная опасность, то есть 2 уровень на:
- высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей;
- а также в горах Львовской, Черновицкой областей.
Погода в городах Украины 15 февраля
Ужгород – +5...+7
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +5...+7
Житомир – +5...+7
Винница – +4...+6
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +5...+7
Донецк – +5...+7
Луганск – +5...+7
Харьков – +4...+6
Киев – +4...+6
Погода в Украине 15 февраля / Данные Укргидрометцентра