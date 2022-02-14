Опадів не очікують ніде. Вночі ж буде морозно на всій території країни.

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Погода в регіонах України 15 лютого

На Заході країни буде сонячно, як і на всій території. У західних областях буде найтепліше – зокрема на Івано-Франківщині та Львівщині прогнозують від 7 до 9 градусів тепла.

На декілька градусів прохолодніше буде в інших областях: +5...+7 – на Півдні та Сході країни та орієнтовно +4...+7 – у північних та центральних областях.

У Києві вдень температура прогріється до +4…+6 градусів та знизиться до -4...-6 вночі.

Окрім того, синоптики попередили, що буде помірна сніголавинна небезпека, тобто 2 рівень на:

високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей;

а також у горах Львівської, Чернівецької областей.

Погода у містах України 15 лютого

Ужгород – +5...+7

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +5...+7

Вінниця – +4...+6

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +3...+5

Суми – +2...+4

Полтава – +4...+6

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +5...+7

Харків – +4...+6

Київ – +4...+6



Погода в Україні 15 лютого / Дані Укргідрометцентру