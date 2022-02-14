Каміння нападало на автодорогу Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів поблизу урочища Кузій, що у Рахівському районі Закарпаття. Падіння спричинив зсув ґрунту, який стався на верховому укосі.

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Дорогу оперативно розчистили

Наразі дорогу оперативно розчистили, проїзд автомобілів на відповідному відрізку траси вільний. Про постраждалих не повідомляли.

Підрядна організація вже прибирала зсуви снігу, які сталися двічі у ніч на суботу, 12 лютого. Також у районі села Ділове.



Зсув ґрунту стався на верховому укосі / Фото з фейсбуку Служби автомобільних доріг Закарпаття

На дорогу зійшли лавини

Мовилося про снігові лавини об'ємом 130 та 260 кубічних метрів. Поки дорогу розчищали, рух транспорту був тимчасово призупинений.

Проїзд державними дорогами на Закарпатті забезпечувало 45 одиниць техніки. Наразі усі автошляхи Закарпатської області проїзні, перевали зокрема.

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Вночі 31 січня на Закарпатті – на трасі Мукачево – Рогатин поблизу міста Рахів і села Ділове – відбулося сходження двох снігових лавин на проїзну частину дороги.

Вже на початку лютого рятувальники попередили про загрозу сходження лавин на високогір'ї Закарпатської області.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації:

Сходження снігових зсувів та каміння. Вихідні для дорожників на Рахівщині були активними.

На автодорогу державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, поблизу урочища Кузій, ввечері нападало каміння. На верховому укосі стався зсув ґрунту, що і спричинив падіння. На місце зсуву одразу ж виїхала підрядна організація "ПБС", яка оперативно розчистила шлях. Проїзд автомобілів на цьому відрізку траси вільний. Ніхто не постраждав.

Також підрядна організація прибирала зсуви снігу, які сталися двічі у ніч на суботу. Також у районі села Ділове. Снігові лавини були об'ємом 130 та 260 кубічних метрів. Рух транспорту був тимчасово призупинений, поки дорогу розчищали.