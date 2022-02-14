Камней нападало на автодорогу Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов вблизи урочища Кузий в Раховском районе Закарпатья. Падение повлекло за собой оползень, который произошел на верховом склоне.

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Дорогу оперативно расчистили

Сейчас дорогу оперативно расчистили, проезд автомобилей на соответствующем отрезке трассы свободен. О пострадавших не сообщали.

Подрядная организация уже убирала оползни снега, которые произошли дважды в ночь на субботу, 12 февраля. Также в районе села Деловое.



Оползень произошел на верховом склоне / Фото из фейсбука Службы автомобильных дорог Закарпатья

На дорогу сошли лавины

Речь шла о снежных лавинах объемом 130 и 260 кубических метров. Пока дорогу расчищали, движение транспорта было временно приостановлено.

Проезд по государственным дорогам на Закарпатье обеспечивало 45 единиц техники. Сейчас все автодороги Закарпатской области проездные, перевалы в частности.

Лавины и оползни на Закарпатье: последние новости

Ночью 31 января на Закарпатье – на трассе Мукачево – Рогатин вблизи города Рахов и села Деловое произошел сход двух снежных лавин на проезжую часть дороги.

Уже в начале февраля спасатели предупредили об угрозе схода лавин на высокогорье Закарпатской области.



Что делать во время схода лавины / Инфографика 24 канала

Текст публикации:

Схождение снежных оползней и камней. Выходные для дорожников в Раховве были активными.

На автодорогу государственного значения Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов, вблизи урочища Кузий, вечером нападало камней. На верховом откосе произошел оползень, который и вызвал падение. На место оползня сразу же выехала подрядная организация "ПБС", которая оперативно расчистила дорогу. Проезд на автомобиле на этом отрезке трассы свободный. Никто не пострадал.

Также подрядная организация убирала оползни снега, которые произошли дважды в ночь на субботу. Также в районе села Деловое. Снежные лавины были объемом 130 и 260 кубических метров. Движение транспорта было временно приостановлено, пока дорогу расчищали.