Украинцев 10 октября будет радовать солнечная, хотя и прохладная погода. Однако в Карпатах она еще и морозная.

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В Карпатах мороз и ветер

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 9:00 10 октября на горе Поп Иван Черногорский была ясная и солнечная погода.

Кроме того, дул сильный ветер – до 12 метров в секунду. Мороз тоже никуда не исчез, столбики термометров показывали -4 градуса.

Напомним, утром 9 октября в Карпатах зафиксировали -9 градусов. На горе Поп Иван было облачно, туманно и ветрено.

Прогноз погоды на остальных территориях Украины

В целом синоптики прогнозируют на 10 октября солнечный день, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +10 до + 17 градусов, все зависит от области. В то же время ночью столбики термометров местами опускались ниже 0 градусов.

Кроме того, в течение дня возможен штормовой ветер: до 15 – 20 метров в секунду.

Текст публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста:в:

По состоянию на 09:00, 10.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский ясно, температура воздуха -4°С, ветер восточный, 12 м/с.