Українців 10 жовтня тішитиме сонячна, хоча й прохолодна погода. Однак у Карпатах вона ще й морозяна.
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У Карпатах мороз та вітер
За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 9:00 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський була ясна та сонячна погода.
Крім того, дув сильний вітер – до 12 метрів за секунду. Мороз теж нікуди не зник, стовпчики термометрів показували -4 градуси.
Прогноз погоди на решті територій Україні
Загалом синоптики прогнозують на 10 жовтня сонячний день, без опадів. Температура повітря коливатиметься від +10 до +17 градусів, все залежить від області. Водночас вночі стовпчики термометрів місцями опускалися нижче 0 градусів.
Крім того, протягом дня можливий штормовий вітер: до 15 – 20 метрів за секунду.
Текст публікації Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста:у:
Станом на 09:00, 10.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -4°С, вітер східний, 12 м/с.