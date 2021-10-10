Українців 10 жовтня тішитиме сонячна, хоча й прохолодна погода. Однак у Карпатах вона ще й морозяна.

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У Карпатах мороз та вітер

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, станом на 9:00 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський була ясна та сонячна погода.

Крім того, дув сильний вітер – до 12 метрів за секунду. Мороз теж нікуди не зник, стовпчики термометрів показували -4 градуси.

Нагадаємо, вранці 9 жовтня у Карпатах зафіксували -9 градусів. На горі Піп Іван було хмарно, туманно та вітряно.

Прогноз погоди на решті територій Україні

Загалом синоптики прогнозують на 10 жовтня сонячний день, без опадів. Температура повітря коливатиметься від +10 до +17 градусів, все залежить від області. Водночас вночі стовпчики термометрів місцями опускалися нижче 0 градусів.

Крім того, протягом дня можливий штормовий вітер: до 15 – 20 метрів за секунду.

Текст публікації Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста:у:

Станом на 09:00, 10.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -4°С, вітер східний, 12 м/с.