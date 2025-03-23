Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из очевидиц "солнца в нимбе" Ольгу Богданову.

Смотрите также Дожди и ветрено: прогноз погоды на 24 марта в Украине

Над Черным морем появилось солнечное гало

Солнечное гало в Одессе заметили в воскресное утро.

"Мое зрение хочет быть лучше, но гало я увидела", – поделилась впечатлениями Ольга Богданова.

Она опубликовала фото и видео с удивительным природным явлением над Черным морем.

Солнечное гало в Одессе / Фото Ольги Богдановой

Справочно. Гало – это группа атмосферных оптических явлений, которые появляются вокруг Солнца, Луны или других мощных источников света. Оно характеризуется появлением вторичного свечения вокруг источника света и проявляется в нескольких формах: круге, кольце, дуге, световом столбе или "алмазной пыли".

Гало над Черным морем: смотрите видео