Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из очевидиц "солнца в нимбе" Ольгу Богданову.
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Над Черным морем появилось солнечное гало
Солнечное гало в Одессе заметили в воскресное утро.
"Мое зрение хочет быть лучше, но гало я увидела", – поделилась впечатлениями Ольга Богданова.
Она опубликовала фото и видео с удивительным природным явлением над Черным морем.
Солнечное гало в Одессе / Фото Ольги Богдановой
Справочно. Гало – это группа атмосферных оптических явлений, которые появляются вокруг Солнца, Луны или других мощных источников света. Оно характеризуется появлением вторичного свечения вокруг источника света и проявляется в нескольких формах: круге, кольце, дуге, световом столбе или "алмазной пыли".
Гало над Черным морем: смотрите видео