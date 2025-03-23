Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на одну з очевидиць "сонця в німбі" Ольгу Богданову.

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Над Чорним морем з'явилося сонячне гало

Сонячне гало в Одесі помітили у недільний ранок.

"Мій зір хоче бути кращим, але гало я побачила", – поділилася враженнями від побаченого Ольга Богданова.

Вона опублікувала фото та відео із дивовижним природним явищем над Чорним морем.

Сонячне гало в Одесі / Фото Ольги Богданової

Довідково. Гало – це група атмосферних оптичних явищ, які з'являються навколо Сонця, Місяця або інших потужних джерел світла. Воно характеризується появою вторинного свічення навколо джерела світла та проявляється у кількох формах: колі, кільці, дузі, світловому стовпі або "алмазному пилі".

Гало над Чорним морем: дивіться відео