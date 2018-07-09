Солнечное затмение 13 июля 2018: чем особенный этот день и как он скажется на знаках Зодиака

Солнечное затмение 13 июля 2018 года будет частичным, то есть тень Луны не закрывает Солнце в полном объеме. Астрологи утверждают, что этот день особенный, больше всего его на себе почувствуют Раки. Что можно делать и нельзя делать в этот день, и как затмение повлияет на всех знаков Зодиака – читайте дальше.

Солнечное затмение 13 июля 2018 года смогут увидеть далеко не все. Затмение можно будет наблюдать в Южной Австралии, в том числе, в Аделаиде и Мельбурне, а также в Северной Антарктиде (в частности, на Берегу Бадда). А вот украинцы затмение увидеть не смогут.

Читайте также: Самое длинное лунное затмение в столетии: когда его увидят в Украине

Расписание затмения 13 июля 2018 года:

- начало затмения: 13 июля в 1:48 UTC (за Гринвичом) или в 4:48 по киевскому времени;

- максимальная фаза: 13 июля в 3:01 UTC или в 6:01 по киевскому времени;

- окончание: 13 июля в 4:13 UTC или в 7:13 по киевскому времени.

В каком знаке Зодиака пройдет солнечное затмение 13 июля 2018 года? Июльское солнечное затмение пройдет в созвездии Рака. Астрологи говорят, что в этот день погода будет непредсказуемой. Например, может пойти мощный град среди жаркого дня. Также говорят, что в этот день все начатые дела обречены на успех и прибыль.

Читайте также: Две Луны 2018: что это за явление и что на самом деле можно увидеть на небе 27 июня

Что можно во время солнечного затмения 13 июля 2018 года? В этот день все свои силы нужно направить на улучшение отношений с близкими. Если вы давно находитесь в ссоре с кем-то –сделайте в этот день шаг на встречу. Период затмения прекрасно подходит для открытия в себе талантов. Астрологи уверены, что в дни затмения творческих людей разрывает вдохновение.

Чего нельзя во время солнечного затмения 13 июля 2018 года? Конечно, во время затмений нет четкого свода правил, которые не стоит делать в эти дни. Но астрологи, изучив все аспекты влияния планет, советуют не принимать решения, которые будут направлены на изменение вашей жизни. Также, не стоит начинать делать то, что не сможете довести до конца. Не стоит бродить в людных местах и посещать массовые мероприятия в этот день. Вообще, во время затмения многие люди делаются жестокими и злыми. Лучше проведите этот день в одиночестве, ведь посиделки в кругу ближайших друзей могут закончиться ссорой и драками.

Как солнечное затмение повлияет на знаки Зодиака? Солнечное затмение имеет влияние абсолютно на все знаки Зодиака, ведь Луна затмевает Солнце, символизируя окончание одного цикла и начало нового, открывая возможности для реализации новых планов.

Читайте также: Гороскоп на неделю 9 – 15 июля 2018 для всех знаков Зодиака

Больше всего почувствуют влияние затмения на знаки Зодиака: Овен, Рак, Весы и Козерог. Этот день – хорошее время, чтобы начать все сначала, поэтому запишите свои цели на листе бумаги. Лучшая пора для новых начинаний – период солнечного затмения 13 июля до лунного затмения 27 июля 2018.

Знаки Зодиака Водолей и Весы могут ожидать начало нового этапа в работе. Рыб и Козерогов ждут перемены в личной жизни. Овен может начать новый этап в своей жизни, связанный с домом и семьей, чувством безопасности и покоем. Телец, Дева и Скорпион смогут расширить свои возможности. Рака ожидает новый этап в жизни, в котором он сможет смело заявить миру о себе. Лев начнет какие-то тайные и скрытые дела. Стрелец и Близнецы смогут спланировать материальную сторону своей жизни.