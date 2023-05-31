Экологично, прибыльно и по-европейски: почему украинцам следует перейти на солнечную энергию

В Украине солнечные электростанции стали довольно популярными. И на это есть несколько причин, в частности возможность дополнительно заработать на "зеленом тарифе". Однако после полномасштабного вторжения выяснилось, что дело не только в деньгах, но и в выживании.

Дополнение инфраструктуры солнечными электростанциями позволяет быть более энергонезависимыми, оставаться с питанием в критические моменты (которых во время войны хватает), экономить деньги и заботиться об окружающей среде. ZAXID.NET рассказывает, какие бывают солнечные электростанции, почему важно их устанавливать и где искать возможности для этого.

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Какие бывают СЭС

Более распространенные в Украине сейчас:

сетевые;

гибридные солнечные электростанции.

Первые генерируют электроэнергию сразу в общую сеть через инвертор, а оттуда предприятие (частное домохозяйство, больница или т.д.) потребляют ее для собственных нужд. Это позволяет благодаря правильно подобранной мощности СЭС частично (до 40%) покрывать потребности объекта в электроэнергии.

Гибридные же СЭС способны накапливать электроэнергию, чтобы ее можно было использовать при отсутствии питания в сети. Также они способны накапливать энергию впрок из разных источников – от солнечных панелей, из сети или от генератора. "Минус" гибридной СЭС – она почти вдвое дороже сети.

Влияет ли на это погода

Здесь вы можете сказать, что СЭС на Западе Украины нецелесообразны из-за отличной от южной погоды, поэтому зачем вообще тратить время на разговоры об этом. Но рассказы о неэффективности солнечных панелей в западных регионах миф, говорит Рамина Дадашева – директор инженерно-монтажного центра "Теплоцель", который занимается строительством СЭС по всей Украине.

Если сравнить Крым, самую южную точку Украины и Львов, то в последнем окупаемость СЭС для частного домохозяйства будет длиннее всего на один год,

– объясняет Рамина Дадашева.

Кроме того, для генерации электроэнергии СЭС важна не столько температура воздуха, сколько наличие солнца. Более низкая температура – это даже лучше, ведь солнечные панели не любят перегрева.

Варианты для ОСМД

"Итак, можно установить СЭС на крыше нашего ОСМД и жить без проблем!", – подумали вы. Нет к сожалению. ОСМД, как некоммерческая организация, не может устанавливать солнечные электростанции, чтобы продавать сгенерированную электроэнергию в сеть, говорит Рамина Дадашева. Также ОСМД не является поставщиком услуг по электроснабжению поэтому не может распределять электроэнергию между квартирами.

ОСМД может использовать солнечную электростанцию на своей крыше для питания мест общего пользования: освещение подъездов, питание насоса для воды, различных блоков, электроники, возможно, освещение придомовой территории,

– объясняет руководительница ИМЦ "Теплоцель".

Но это слишком дорого, чтобы на очередном собрании ОСМД принять решение о "сброситься на солнечную электростанцию". Поэтому есть два варианта:

Поискать и найти грант на установку СЭС для ОСМД. Во Львове таких программ для горожан сейчас нет. Хотя в городе до 2025 года действует программа "Теплый дом", по которой, говорит руководитель ресурсного центра для ОСМД при горсовете Львова Сергей Солтыс, "теоретически можно получить 30% софинансирования от города на солнечные панели, но не более 1 миллиона гривен на дом ". Второй вариант – сдавать свою крышу в аренду, чтобы СЭС там установил предприниматель, работающий рядом, но нужных площадей для панелей нет. Это будет приносить заработок ОСМД, как и сдача в аренду подвала или амбара. А дальше можно договариваться в зависимости от ситуации.

Такая схема интересна, но, к сожалению, пока довольно нечасто случается. Крыша должна быть в хорошем техническом состоянии, объект, который будет использовать энергию СЭС, должен быть расположен рядом, а площади крыши должно хватить для панелей требуемой мощности. Тогда можно договариваться,

– говорит Рамина Дадашева.

Есть еще и третий вариант – обустройство частной СЭС для одного или нескольких жителей ОСМД с согласия всех совладельцев, добавляет директор ИМЦ "Теплоцель". Но нужно быть готовым к долгой процедуре увеличения вводной мощности от РЭС для отдельного жителя.

Запасной вариант

Для экстренных случаев ОСМД могут позаботиться о так называемых гибких солнечных панели, которые являются недорогими и которые можно разворачивать при необходимости. О примере их использования в 14-этажном доме рассказал руководитель ОСМД "Барвинок 47" Максим Филипишин.

По его словам, ОСМД с помощью города получило от зарубежных партнеров две портативные солнечные панели мощностью 90 ватт каждая и 2 гибридных инвертора. При перебоях с электроснабжением после массовых ракетных обстрелов россиянами это оборудование помогало не только жильцам дома.

Мы еще раньше заменили в подъездах проводку и лампы на светодиодные. Когда выключали питание осенью и зимой, накопившейся энергии хватало на 30 – 40 минут освещения мест общего пользования. Дальше заводился генератор. Коридоры – это пути эвакуации из дома, и у нас они по 11 метров в длину. Хорошо, что была возможность их освещать, когда нужно спуститься в укрытие,

– говорит Максим Филипишин.

Кроме того, солнечные панели помогали питать светофор поблизости – на перекрестке улиц Стрыйской и Научной, где всегда напряжен трафик. Электроэнергия поступала благодаря развернутым панелям и от генератора.



Как выглядят портативные солнечные панели / Фото ITC.ua

В начале года Львов также получил от города-побратима Фрайбурга (Германия) 30 комплектов переносных солнечных панелей с инверторами стоимостью 142 тысячи евро в рамках проекта Solar Power For smartphones in Ukraine – SP4U. Их передали в 8 коммунальных учреждений и в 4 ОСМД. Сейчас идет второй этап проекта, в рамках которого община получила 32 гибридных инвертора и 70 стационарных солнечных панелей на 117 тысяч евро. Оборудование будет разделено между семью коммунальными учреждениями.

Цель проекта – усиление энергетической устойчивости и независимости и популяризация альтернативных источников энергии во Львовской общине, говорит исполняющий обязанности начальника отдела энергоменеджмента управления экономики ЛГС Дмитрий Пфистер.

Германия также помогает с солнечной энергией и Черновцам. Там сейчас идет установка солнечной электростанции в модульном городке для ВПЛ в рамках проекта, финансируемого немецким правительством.

Солнце для жизни

Если установка солнечных электростанций в ОСМД до сих пор дискуссионна, то обустройство ими коммунальных заведений, принадлежащих к критической инфраструктуре, крайне целесообразно, говорит Рамина Дадашева. Речь идет о медицинских учреждениях, предприятиях водоснабжения и водоотведения.

"Эта практика в Украине используется. Мы устанавливали СЭС на крышах больниц, школ, санаториев и т.п. по всей Украине. Сейчас у нас в работе СЭС на крыше ЛКП "Львовспецкоммунтранс", что будет частично покрывать потребности предприятия в электроэнергии", - рассказывает директор ИМЦ "Теплоцель" ".

СЭС позволяют коммунальным учреждениям экономить до 30-40% годовых расходов на электроэнергию. Например, как рассказали ZAXID.NET в ОО "Экоклуб", при поддержке зарубежных партнеров в октябре прошлого года установили сетевую СЭС в больнице Звягеля на Житомирщине. Средства на СЭС собрали на благотворительном марафоне. Благодаря солнечной электростанции медучреждение может экономить до 300 тысяч гривен в год.

Как отметила Рамина Дадашева, больницы уже задумываются над гибридными СЭС – они хоть и значительно дороже, впрочем, кроме экономии, позволяют обеспечить работу жизненно необходимого оборудования в любых условиях.

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Гибридную СЭС в декабре прошлого года установили во время восстановления амбулатории в селе Горенко Гостомельского района Киевской области с помощью ОО "Экодия" и других партнеров. Эта амбулатория сильно пострадала при обстреле россиянами.

"Это пример того, как должна отстраиваться каждая больница, школа, детсад, а в идеале – каждый дом. Инвестируя время и средства в восстановление разрушенного, мы должны не возвращать все? как было, а внедрять самые современные технологии. Это вопрос не только уменьшения влияния на окружающую среду, но и надежность снабжения и энергетической независимости как общин, так и страны", – прокомментировал руководитель отдела энергетики ОО "Экодия" Константин Криницкий.

Во Львовской области в Бродовской общине планируют установить сетевую СЭС мощностью 100 киловатт на водоканале, рассказывает координатор проектов ОО "Экоклуб" Елена Кондратюк. Для этого городские власти выделили из бюджета 3,6 миллиона гривен.

Преимуществом для жителей будет стабильный тариф на коммунальные услуги и бесперебойное водоснабжение, независимо от блекаутов,

– говорят в общественной организации.

Где искать помощь

ОО "Экоклуб" совместно с международными партнерами оказывает финансовую и техническую поддержку общинам, желающим установить солнечные электростанции на предприятиях критической инфраструктуры, в рамках программы Solar Aid for Ukraine.

"По состоянию на 1 мая этого года мы привлекли финансирование и оказали техническую поддержку для десяти проектов по всей Украине: Сумы, Житомир, Звягель, Броды, Ровно, Кременчуг, Дубно. В целом мы сотрудничаем с примерно 30 общинами. Некоторые находятся на этапе подготовки технической документации или на этапе поиска финансирования», – говорит Елена Кондратюк.

ОО "Экоклуб" предлагает проекты трех типов: софинансирование донора и общины, полное финансирование донором или полное финансирование обществом. Елена Кондратюк отмечает, что донорам больше нравится софинансирование, ведь это демонстрирует заинтересованность общества в проекте. Также в организации можно получить бесплатную техподдержку и консультации. Детальнее – по ссылке.

"Наша цель – независимость общин и содействие зеленому восстановлению, переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Что касается подобных проектов для ОСМД – это возможно. Но сначала должны закрыть потребности критической инфраструктуры, а потом будем думать дальше", – говорит Елена Кондратюк.

Также полезными ресурсами по поиску возможностей для внедрения энергоэффективности и зеленого восстановления будут следующие:

Государственный фонд энергоэффективности;

Ассоциация "Энергоэффективные города Украины";

Программа U-LEAD с Европой.

Кроме того, помочь информационно могут органы местного самоуправления и созданные при них ресурсные центры, местные организации Государственного Агентства по восстановлению и Агентства регионального развития.

Мыслить нестандартно

Когда говорим о солнечной энергетике, нельзя обойти вниманием энергетический кооператив "Солнечный город" в Славутиче Киевской области. Члены кооператива, среди которых жители Славутича, сам город, предприниматели, журналисты из Киева и т.п., собрали вместе деньги и вложили их в солнечные электростанции, расположенные на нескольких муниципальных зданиях. Таким образом, каждый участник кооператива получил свой "пай" в солнечной электростанции. Проект заработал в 2020 году.

Получившуюся электроэнергию кооператив продает по "зеленому тарифу", что помогает вернуть инвестиции, получить прибыль и, поскольку кооператив частично является муниципальным, генерировать средства на городские проекты. А во время активных боевых действий и оккупации на Киевщине энергокооператив "Солнечный город" помогал снабжать электроэнергией жителей Славутича, что помогло им пережить тяжелые времена.

Кто-то говорит – дорого, неэффективно, медленно, необычно. А кто-то использует шанс и воплощает идею в жизнь. Цивилизованный мир, включая Украину, говорит о "зеленом" послевоенном восстановлении. Отказ от угля, нефти и газа поможет замедлить изменение климата, замена ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии поможет нам быть не только современной технологической страной, но и независимым от импортных ресурсов государством. Пусть не сразу и не полностью – и все же дальше от агрессивного соседа.

Кроме того, малое распределенное поколение делает общины энергонезависимыми, позволяет им экономить средства на развитие проектов и быть самодостаточными.