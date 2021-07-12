В декабре 2020 года известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая развелась с мужем. Но после разрыва бывшая пара сохранила хорошие отношения. Это доказывает новое фото на странице звезды в инстаграме.
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Соломия Витвицкая об отношениях с экс-мужем
Телеведущая вместе с бывшим мужем посетила празднование дня рождения общей подруги. Вместе улыбающиеся экс-супруги сделали фотографию. Соломия Витвицкая объяснила, что она общается с Владом Кочатковым. Поэтому им удается не создавать курьезных ситуаций в компании друзей.
И опережая вопрос – мы с Владом Кочатковым охотно видимся со всеми нашими общими друзьями, потому что и в дальнейшем хорошо общаемся между собой. Выбирать кого звать из нас на вечеринку друзьям не приходится,
– поделилась Витвицкая.
Развод Соломии Витвицкой с мужем
- 9 февраля телеведущая опубликовала сообщение, где призналась о разводе с Владом Кочатковым после 8 лет брака. Она отметила, что не будет давать комментариев на эту тему. Недавно Витвицкая поделилась, что должна была рассказать о разводе из-за подозрений ее фанатов.
- Впоследствии звезда все-таки сообщила, что официально развелась в декабре 2020 года. Но больше года у супругов были проблемы. Пара пыталась исправить отношения с семейным психологом.
- После болезненного расставания Соломия Витвицкая призналась, что готова к новым отношениям, ведь верит в любовь. Ее избранник должен быть сильным и взвешенным, а также с уважением относиться к профессии и публичности.