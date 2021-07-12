У грудні 2020 року відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька розлучилась з чоловіком. Та після розриву колишня пара зберегла хороші стосунки. Це доводить нове фото на сторінці зірки в інстаграмі.

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Соломія Вітвіцька про стосунки з ексчоловіком

Телеведуча разом з колишнім чоловіком відвідала святкування дня народження спільної подруги. Разом усміхнене експодружжя зробило світлину. Соломія Вітвіцька пояснила, що вона спілкується з Владом Кочатковим. Тому їм вдається не створювати курйозних ситуацій у компанії друзів.

І випереджаючи питання – ми з Владом Кочатковим залюбки бачимося з усіма нашими спільними друзями, бо і надалі гарно спілкуємося між собою. Обирати кого кликати з нас на вечірку друзям не доводиться,

– поділилась Вітвіцька.

Розлучення Соломії Вітвіцької з чоловіком