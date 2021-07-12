У грудні 2020 року відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька розлучилась з чоловіком. Та після розриву колишня пара зберегла хороші стосунки. Це доводить нове фото на сторінці зірки в інстаграмі.
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Соломія Вітвіцька про стосунки з ексчоловіком
Телеведуча разом з колишнім чоловіком відвідала святкування дня народження спільної подруги. Разом усміхнене експодружжя зробило світлину. Соломія Вітвіцька пояснила, що вона спілкується з Владом Кочатковим. Тому їм вдається не створювати курйозних ситуацій у компанії друзів.
І випереджаючи питання – ми з Владом Кочатковим залюбки бачимося з усіма нашими спільними друзями, бо і надалі гарно спілкуємося між собою. Обирати кого кликати з нас на вечірку друзям не доводиться,
– поділилась Вітвіцька.
Розлучення Соломії Вітвіцької з чоловіком
- 9 лютого телеведуча опублікувала допис, де зізналась про розлучення з Владом Кочатковим після 8 років шлюбу. Вона зазначила, що не даватиме коментарів на цю тему. Нещодавно Вітвіцька поділилась, що мусила розповісти про розлучення через підозри її фанатів.
- Згодом зірка все-таки повідомила, що офіційно розлучилась в грудні 2020 року. Та понад рік у подружжя були проблеми. Пара намагалась виправити стосунки з сімейним психологом.
- Після болючого розставання Соломія Вітвіцька зізналась, що готова до нових стосунків, адже вірить у кохання. Її обранець має бути сильним та виваженим, а також з повагою ставитися до професії та публічності.