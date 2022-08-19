Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, это свидетельствует, что в некоторых частях мира, в частности, в Африке, Латинской Америке и Азии, несколько отвлеклись от темы войны в Украине.

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Нужно развернуть информационную кампанию о войне в разных частях мира

Как отмечает Солонтай, внимание в некоторых частях света к войне в Украине определенным образом угасает. Следствием этого являются такие заявления, что путина допускают к посещению саммита G20.

Если мы проигрываем информационную войну, то последствия будут такими, что мы не сможем держать курс на изоляцию россии. Поэтому нужно делать выводы из G20. Должна быть развернута серьезная информационная кампания обо всем происходящем в Украине. Иначе россия будет ускользать от изоляции, – отметил Солонтай.

Эксперт соглашается, что россия постепенно попадает в изоляцию в Западной Европе. Однако оккупанты начнут переформатироваться на Восток – к Ирану, Китаю, Индии и т.д. Там тоже необходимо масштабно информировать о войне в Украине.

Даже если здесь и будет неудача в информационном сражении на G20, то это не значит, что вся война проиграна. Просто нужно делать выводы и лучше доносить до разных обществ мира информацию о войне.

Солонтай привел пример специальной операции, начатой Турцией в Сирии. Прошло 2 дня, а в Украине мало что о ней неизвестно. Ситуация с войной в Украине в других частях света, к сожалению, достаточно похожа.

В Европе были митинги, много событий, лекций, интервью, уличные мероприятия. А раз они отсутствуют (в Азии – 24 канал), то вот и последствия, – отмечает Солонтай.

Солонтай о вероятном визите путина на G20: смотрите видео

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что путин намерен лично приехать на саммит стран G20. Он должен пройти 15-16 ноября на Бали. По его словам, путин лично сообщил ему об этом желании.

Еще 29 июня премьер-министр Италии Марио Драги отмечал, что Индонезия якобы опровергла, что на саммите G20 будет владимир путин.