Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, це свідчить, що в деяких частинах світу, зокрема в Африці, Латинській Америці та Азії, дещо відволіклися від теми війни в Україні.

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Потрібно розгорнути інформаційну кампанію про війну в різних частинах світу

Як наголошує Солонтай, увага в деяких частинах світу до війни в Україні певним чином згасає. Наслідком цього є ось такі заяви, що путіна допускають до відвідин саміту G20.

Якщо ми програємо інформаційну війну, то наслідки будуть такими, що ми не зможемо тримати курс на ізоляцію росії. Тому треба робити висновки з G20. Має бути розгорнута серйозна інформаційна кампанія про все те, що відбувається в Україні. Інакше росія буде вислизати від ізоляції, – зазначив Солонтай.

Експерт погоджується, що росія потроху потрапляє в ізоляцію у Західній Європі. Однак окупанти почнуть переформатовуватися на Схід – до Ірану, Китаю, Індії тощо. Там теж потрібно масштабно інформувати про війну в Україні.

Навіть якщо тут і буде невдача в інформаційній битві на G20, то це не означає, що вся війна програна. Просто потрібно робити висновки й краще доносити до різних суспільств світу інформацію про війну.

Солонтай навів приклад спеціальної операції, яку Туреччина розпочала в Сирії. Минуло 2 дні, а в Україні мало що про неї невідомо. Ситуація з війною в Україні в інших частинах світу, на жаль, досить схожа.

В Європі були мітинги, багато подій, лекцій, інтерв'ю, вуличних заходів. А раз вони відсутні (в Азії – 24 канал), то ось і наслідки, – наголошує Солонтай.

Солонтай про ймовірний візит путіна на G20: дивіться відео

Нагадаємо, президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що путін має намір особисто приїхати на саміт країн G20. Він має відбутися 15-16 листопада у Балі. За його словами, путін особисто повідомив йому про це бажання.

Ще 29 червня прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі зазначав, що Індонезія нібито спростувала, що на саміті G20 буде владімір путін.