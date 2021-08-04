Кума Владимира Путина не отправили за решетку, потому что украинская власть пытается обыграть его другими способами. Такое предположение высказал в программе "Что это было?" на 24 канале эксперт по политике Александр Солонтай.

К теме Медведчук остается под домашним арестом

По мнению политога, смысл домашнего ареста в том, чтобы "обнулить" Медведчука в политике. В то же время власть сделала ряд "ключевых действий" в отношений одиозного политика:

забарал медиаимперию;

не дала возможности зарабатывать на финансовых потоках;

переформатировала его бизнес и окружение.

Почему Медведчук не в СИЗО

Эксперт озвучил 3 вероятные версии, почему Медведчука отправили под домашний арест, а не посадили в СИЗО. Первая – просто не смогли посадить. Вторая версия – грамотный ход, чтобы избежать народной любви вокруг "жертвы". Такой сценарий был, например, в случае Юлии Тимошенко.

Третий момент – ему дали возможность бежать из Украины,

– отметил Солонтай.

Политолог отметил, что Медведчук этой возможностью не захотел воспользоваться. Поэтому, чтобы не оставлять его на свободе, решили закрыть дома.

По словам Солонтая, в окружение президентской команды также нет единого версии относительно Медведчука. Одни говорят о том, что ему дали возможность уехать из страны. Другие – что его умышленно держат дома, а не в СИЗО, чтобы "деклассировать" и лишить политической гибкости.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

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