Кума Владимира Путина не отправили за решетку, потому что украинская власть пытается обыграть его другими способами. Такое предположение высказал в программе "Что это было?" на 24 канале эксперт по политике Александр Солонтай.
К теме Медведчук остается под домашним арестом
По мнению политога, смысл домашнего ареста в том, чтобы "обнулить" Медведчука в политике. В то же время власть сделала ряд "ключевых действий" в отношений одиозного политика:
- забарал медиаимперию;
- не дала возможности зарабатывать на финансовых потоках;
- переформатировала его бизнес и окружение.
Почему Медведчук не в СИЗО
Эксперт озвучил 3 вероятные версии, почему Медведчука отправили под домашний арест, а не посадили в СИЗО. Первая – просто не смогли посадить. Вторая версия – грамотный ход, чтобы избежать народной любви вокруг "жертвы". Такой сценарий был, например, в случае Юлии Тимошенко.
Третий момент – ему дали возможность бежать из Украины,
– отметил Солонтай.
Политолог отметил, что Медведчук этой возможностью не захотел воспользоваться. Поэтому, чтобы не оставлять его на свободе, решили закрыть дома.
По словам Солонтая, в окружение президентской команды также нет единого версии относительно Медведчука. Одни говорят о том, что ему дали возможность уехать из страны. Другие – что его умышленно держат дома, а не в СИЗО, чтобы "деклассировать" и лишить политической гибкости.
Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Санкции против Виктора Медведчука: что известно
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- Мера пресечения куму Путина выбирал Печерский райсуд Киева уже 13 мая. Его отправили под домашний арест. Защита обвиняемого проиграла апелляцию по делу.