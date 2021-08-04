Кума Володимира Путіна не відправили за ґрати, бо українська влада намагається обіграти його іншими шляхами. Таке припущення висловив у програмі "Що це було?" на 24 каналі експерт з політики Олександр Солонтай.
До теми Медведчук залишається під домашнім арештом
На думку політога, сенс домашнього арешту в тому, щоб "обнулити" Медведчука в політиці. Водночас влада зробила низку "ключових дій" щодо одіозного політика:
- забрала медіаімперію;
- не дала можливості заробляти на фінансових потоках;
- переформатувала його бізнес і оточення.
Чому Медведчук не в СІЗО
Експерт озвучив 3 ймовірні версії, чому Медведчука відправили під домашній арешт, а не посадили до СІЗО. Перша – просто не змогли посадити. Друга версія – грамотний хід, щоб уникнути народної любові довкола "жертви". Такий сценарій був, наприклад, у випадку Юлії Тимошенко.
Третій момент – йому дали можливість втекти з України,
– наголосив Солонтай.
Політолог зазначив, що Медведчук цією можливістю не захотів скористатися. Відтак, аби не залишати його на свободі, вирішили зачинити вдома.
За словами Солонтая, в оточення президентської команди також немає одностайної версії щодо Медведчука. Одні кажуть про те, що йому дали можливість виїхати з країни. Інші – що його навмисне тримають вдома, а не в СІЗО, щоб "декласувати" і не дати політичної гнучкості.
Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Санкції проти Віктора Медведчука: що відомо
- Проросійського політика звинувачують у державній зраді, замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова у травні 2021 року підписала підозри Віктору Медведчуку та Тарасові Козаку.
- Запобіжний захід куму Путіна обирав Печерський райсуд Києва уже 13 травня. Його відправили під домашній арешт. Захист обвинуваченого програв апеляцію по справі.