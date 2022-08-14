Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. В качестве примера он привел события последней недели – конференцию в Копенгагене, подключение Нидерландов к подготовке украинских военных и другие.
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Тренд в поддержку Украины
По словам Александра Солонтая, тренд в поддержку нашей страны среди европейцев очень ощутим. Он отметил его главные признаки:
- отсутствует от Украины усталость;
- огромный интерес к нашему государству;
- понимание того, что здесь решается судьба европейского сообщества.
Это все приводит к росту включенности в помощь не только на уровне общества, но и на уровне власти. Александр Солонтай объяснил, что источником тренда является героизм Вооруженных сил Украины. Именно несокрушимость украинских военных и их борьба формируют этот тренд.
Устали раньше слабой Украины, которую побеждают и у которой отсутствуют успехи. А сейчас, когда Украина в борьбе с таким огромным врагом, к ней растет интерес и желание быть частицей этой победы.
– подчеркнул Солонтай.
Однако, по его мнению, мы должны работать, ведь очень много тревожных звоночков по Европе. К сожалению, достаточно много предателей в европейском сообществе, которые стоят под флагом Евросоюза, поют гимн за его единство, а на самом деле продались за российские рубли. Но вообще тренд остается в пользу Украины.
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Как западные партнеры поддерживают Украину
- В Дании прошла конференция североевропейских союзников Украины. Участникам удалось собрать большую сумму на военную помощь Киеву. Речь идет о 1,5 миллиарда евро. Также 26 стран согласились продолжить поддержку Украины в противостоянии с россией.
- Украина получила мощную военную помощь от США. 8 августа в Вашингтоне объявили о новом пакете помощи Украине, включающем противорадиолокационные ракеты. Однако не раскрыли, какое количество ракет предоставили.
- Также Соединенные Штаты предоставят 4,5 миллиарда долларов дополнительной помощи нашей стране. Это поможет смягчить бюджетный дефицит, который вызвала агрессия россии. В Посольстве США в Украине заявили, что первый транш правительство получит уже в августе. Речь идет о 3 миллиардах долларов.
- Израиль предоставил Украине сотни тонн гуманитарной и медицинской помощи, в частности, готовое питание с нагревающими элементами для военных. Речь идет о 50 000 упаковках. Также страна помогает с подготовкой наших специалистов-психологов для работы с пострадавшими от войны украинцами.
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