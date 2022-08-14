Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Як приклад він навів події останнього тижня – конференцію у Копенгагені, підключення Нідерландів до підготовки українських військових та інші.

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Тренд на підтримку України

За словами Олександра Солонтая, тренд на підтримку нашої країни серед європейців дуже відчувається. Він відзначив його головні ознаки:

відсутня від України втома;

величезний інтерес до нашої держави;

розуміння того, що тут вирішується доля європейської спільноти.

Це все призводить до зростання включеності у допомогу не тільки на рівні суспільства, але й на рівні влади країн. Олександр Солонтай пояснив, що джерелом тренду є героїзм Збройних Сил України. Саме незламність українських військових та їх боротьба формують цей тренд.

Втомлювалися раніше від слабкої України, яку перемагають й у якої відсутні успіхи. А зараз, коли Україна у боротьбі з таким величезним ворогом, до неї зростає інтерес й бажання бути частинкою цієї перемоги,

– наголосив Солонтай.

Однак, на його думку, ми маємо працювати, адже є дуже багато тривожних дзвіночків по Європі. На жаль, є досить багато зрадників у європейській спільноті, які стоять під прапором Євросоюзу, співають гімн за його єдність, а насправді ж продалися за російські рублі. Але загалом тренд лишається на користь України.

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Як західні партнери підтримують Україну

У Данії відбулась конференція північноєвропейських союзників України. Учасникам вдалось зібрати велику суму на військову допомогу Києву. Мовиться про 1,5 мільярда євро. Також 26 країн погодились продовжити підтримку України у протистоянні з росією.

Україна отримала нову потужну військову допомогу від США. 8 серпня, у Вашингтоні оголосили про новий пакет допомоги Україні, який включає протирадіолокаційні ракети. Однак не розкрили, яку кількість ракет надали.

Також Сполучені Штати нададуть 4,5 мільярда доларів додаткової допомоги для нашої країни. Це допоможе пом'якшити бюджетний дефіцит, який спричинила агресія росії. У Посольстві США в Україні заявили, що перший транш уряд отримає вже у серпні. Мовиться про 3 мільярди доларів.

Ізраїль надав Україні сотні тонн гуманітарної та медичної допомоги, зокрема готове харчування з нагріваючими елементами для військових. Мовиться про 50 000 пакунків. Також країна допомагає з підготовкою наших фахівців-психологів для роботи з українцями, які постраждали від війни.

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