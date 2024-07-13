Также в контексте разговора Соловьев назвал так называемую "СВО" войной. Некоторые из россиян сидят за такие высказывания. Глава Фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в эфире 24 Канала проанализировала "эмоциональный всплеск" пропагандиста и предположила, сойдет ли ему это с рук.

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Что может быть Соловьеву за дискредитацию российской армии

По словам Владимира Соловьева, его охватывает ярость, когда он читает утренние сводки российского генштаба. Там отмечают, что якобы "отражена масштабная атака беспилотников. В результате падения обломков возникло возгорание..." И далее перечисляется немаленький список объектов, которые пострадали якобы из-за остатков БПЛА.

"Нужно перестать врать. Идет война. К этому должны быть готовы люди и города. Должна быть карта объектов, которая интересует врага. Необходимо сделать все, чтобы их защитить. А не успокаивать "розовой водичкой" от бессилия, говоря, что "все сбито, но из-за обломка возник пожар на маленькой площади, а света нет, потому что оно просто ушло". Хватит дурить!", – сказал российский пропагандист.

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Первое, что приходит на ум – посадят ли Соловьева за употребление слова "война". Ведь немало россиян из-за этого сидят в тюрьме. По мнению Романовой, он ступил на путь Игоря Гиркина, который находится за решеткой, и Евгения Пригожина, который якобы погиб в результате авиакатастрофы. Стоит наблюдать, до какого этапа дойдет Соловьев. В то же время можно предположить, что таким образом Россия выходит на новый уровень пропаганды.

Неужели с приходом Андрея Белоусова (министр обороны – 24 Канал) начали говорить правду? С какой стати?! Если называть вещи своими именами, войну войной, может россияне удивятся. Мол, вскоре будет 20 съезд КПСС, развенчание культа личности, а отец оказался не отцом, а с*кой. Как происходит обычно. Однако, как по мне, самодеятельность Соловьева быстро угаснет,

– отметила Ольга Романова.