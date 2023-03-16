В 90-е годы Владимир Соловьев был успешным бизнесменом, который имел связи с криминалом и разными бандами. Позже у него возник конфликт с "вором в законе" Отарио Квантришвили, поэтому он решил с ним поквитаться.

К теме Российская глупость и китайская мудрость: почему не стоит плести удавки для соседей

Как Соловьев искал киллера через ФСБ

Асташин рассказывает, что во время учебы в академии в 1993 году с ним связался Владимир Соловьев через общего знакомого. Он позвал ФСБшника, чтобы тот проверил наличие "жучков" в кабинете. Асташин согласился, и так произошло знакомство с Соловьевым.

После этого, через 3 – 4 дня, пропагандист снова вызвал к себе ФСБшника и попросил найти киллера, который убил бы Квантришвили. Соловьев заявил, что готов заплатить 20 тысяч долларов за такую работу, однако экс-служащий отказался.

Бывший ФСБшник написал рапорт и доложил своему руководству об этом разговоре. Но позже ему приказали забыть о встрече с Соловьевым, а о его "предложении" никому не рассказывать.

В 1994 году Квантришвили все же убили, но Асташин считает, что именно в то время ФСБ завербовала пропагандиста. В 90-е у Соловьева были некоторые проблемы с бизнесом, но позже они странным образом разрешились. Асташин утверждает, что в этом помогла ФСБ.

Убийство вора в законе Квантришвили

Дело было раскрыто только через 12 лет. Тогда следствие установило, что убийцей оказался известный киллер Алексей Шерстобитов или "Леша-Солдат" – так его называли в банде.

Квантришвили застрелили на выходе из бани, все 3 пули попали в цель. Киллер признался, что его нанял уголовный авторитет Сильвестр, с которым Отари не поделил завод. За убийство ему заплатили трехкомнатную квартиру в Москве и автомобиль "Жигули".

Отметим, что на смерть "вора в законе" отреагировал тогдашний президент Борис Ельцин, а на похороны пришли мэр Москвы Юрий Лужков, владелец НТВ Владимир Гусинский, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Богдан Титомир и другие именитые спортсмены и деятели искусства.

Соловьев добросовестно выполняет миссии Кремля