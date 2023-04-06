Зачем ждать контрнаступление, – пропагандист Соловьев призывает бить по Украине "ядеркой"

В России прекрасно понимают, что близится украинское контрнаступление. У некоторых он даже вызывает панику, у таких как пропагандист Владимир Соловьев. Этот персонаж призывает бить по Украине ядерным оружием, не дожидаясь контрнаступательных действий ВСУ.

Владимир Соловьев в эфире своей пропагандистской программы продолжает продуцировать "контент", который должен заинтересовать современную психиатрию. У пропагандиста контрнаступление ВСУ вызывает серьезную панику, сообщает 24 Канал.

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Соловьев "в ожидании" контрнаступления

Владимир Соловьев в эфире жаловался, что украинцы "поставили своей целью уничтожение России". Поэтому он призывает не ждать контрнаступления, а начать ядерную войну уже. Очень "умные" призывы, но это именно уровень пропагандиста.

Зачем мы ждем контрнаступления (ВСУ – 24 канал)? Нанести удар тактическим ядерным оружием по местам дислокации и расположения. За центрами принятия решений в Украине,

– истерически кричал Соловьев.

А еще у пропагандиста вопрос, почему Россия все же не может использовать ядерное оружие. Соловьев говорит, что ядерное сдерживание не сработало, потому что "сейчас обстреливают территорию России". Как в сознании пропагандиста уложилось то, что ядерное сдерживание не помогло России в войне, которую она и начала – загадка.

У Соловьева истерика и он призывает бить ядерным оружием по Украине: смотрите видео

У пропагандиста пылает не зря

Контрнаступление – не новая тема обсуждений. Подготовка украинской операции проходит в секрете. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, о контрнаступлении знают только 5 человек в стране.

Когда, где и как начнется контрнаступление, ожидается, неизвестно. Однако следует понимать, что подготовка и проведение таких действий требует немало ресурсов и усилий. По данным CNN, подготовка идет полным ходом.

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