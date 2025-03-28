"Рупор" Путина назвал "непонятной субстанцией" Апти Алаудинова который руководит отрядом “Ахмат”, передает 24 Канал. Но уже совсем скоро извинялся у всего чеченского народа.

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С чего все началось

Еще 19 марта 2024 года Соловьев раскритиковал интервью военкора Романа Алехина другому пропагандисту. Он рассказывал о своей якобы ключевой роли в печально известной операции "Труба", когда оккупанты лезли в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже.

Я обращаюсь к компетентным службам, а не к этому негодяю, который додумался сказать такое иностранному журналисту. Все это о чем вообще? Разговор с иностранным журналистом – это ему такое написали?,

– возмутился Соловьев.

Когда видео распространилось по сети, стало еще хуже. Тогда государственная пропаганда обвинила Алехина в том, что он тянет одеяло на себя, ведь полномочий на интервью ему никто не давал. Апти Алаудинов, который руководит подразделением "Ахмат", в которое входит Алехин, защитил своего бойца и сказал, что сам с ним разберется.

Пропагандисты воюют друг с другом

Соловьев взялся убеждать, что его отношение к "подвигу чеченцев и подразделения “Ахмат" не зависело от того, что он сказал. Подразделение и его командира пропагандист назвал "легендарными".

Перед тем Соловьев снова возмущался действиями военкора Кадырова – Романа Алехина, в частности тем, почему он подписал контракт с "Ахматом", прослужил там всего 23 дня и даже получил награды. Кадыровцы восприняли такие слова как личное оскорбление и решили показать, кто в России главный.

"Я повторяю 500 раз, что Алехин, как и другие 23 тысячи моих добровольцев, заключил 4-месячный контракт и пошел служить. Если его заключите вы, я буду воевать с вами", – обратился Алаудинов к Соловьеву.

Соловьев "переобулся"

Видимо, поняв, что так говорить с кадыровцами нельзя, Соловьев решил извиниться и пригласил к себе на эфир Апти Алаудинова. Он не скупился на комплименты и лесть, а действия ахматовцев назвал "чудесными".

Но даже этого оказалось недостаточно. Министр Чечни Ахмед Дудаев обнародовал видео, в котором выразил обеспокоенность словами Соловьева. Он попросил объяснить их значение и кому они были адресованы.

В ответ Соловьев снова записал видеообращение. Пропагандист взялся объяснять, что его критика была направлена исключительно в сторону Алехина, который бросает тень на "безупречную репутацию “Ахмата".

Впоследствии стало известно, что контракт с Алехиным все-таки разорвали. За 23 дня службы он получил 3 награды. По словам оккупанта, он является гражданским управленцем, а не военным, поэтому пользы от него якобы больше в тылу.