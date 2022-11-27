О циррозе печени и озере Комо: пропагандист Соловьев сходит с ума в прямом эфире

У российского пропагандиста Владимира Соловьева – новая волна безумных заявлений. На этот раз в одном предложении он упомянул о "доблести" и циррозе печени.

Новые заявления пропагандист выдал в эфире своего шоу. Он цинично сказал, мол, нет большей доблести, чем отдать жизнь за Родину. Интересно, что такие заявления не вписываются в тактику кафиров, потому что, похоже, доблесть для них означает "идти на чужую землю и убивать мирных жителей".

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Дальше уровень абсурда вырос еще больше. Пропагандист провел аналогию с дачей у озера Комо.

Для них нет лучшей доблести, чем нажраться и допроситься до цирроза печени у красивой дачи у озера Комо,

– сказал Соловьев.

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Не о своей даче вспоминал Соловьев

При этом у самого пропагандиста тоже есть дача возле Комо. В апреле в доме пропагандиста возник пожар. Неизвестные пытались поджечь виллу, используя шины, но, к сожалению, спасателям удалось остановить распространение огня.

Напомним, команда оппозиционного российского политика Алексея Навального обнаружила в Италии еще два дома Владимира Соловьева , один из которых записан на маму пропагандиста.

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