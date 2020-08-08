В столице Сомали городе Могадишо 8 августа прогремел мощный взрыв. Известно, что у ворот военной базы взорвалась машина, которая была полностью набита взрывчаткой.

Вину за взрыв на себя взяли экстремисты "Аль Шабааб". Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Важно Город превратился в руины: спасатели в Бейруте четвертые сутки ищут пропавших без вести

Взрыв в Сомали: главное

Экстремистская группа "Аль-Шабааб", связанная с "Аль-Каидой", взяла на себя ответственность за взрыв. Группа часто нацеливается на военные объекты в Могадишо и контролирует большие части южной и центральной части Сомали.

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате взрыва погибли по меньшей мере 8 солдат, еще 14 человек получили ранения.

Актуально Взрыв в Бейруте унес жизни жены посла Нидерландов: она умерла в больнице

Что известно о политической ситуации в Сомали

Страна погружена в постоянное насилие с 1991 года, когда группа вождей местных кланов свергли власть Сиада Барре и начала воевать между собой.

С 2008 года движение "Аль-Шабааб" постоянно проводит террористическую деятельность, пытаясь сбросить центральное правительство, признанное международным сообществом, и установить исламистский режим, основанный на их собственном трактовке шариата.



Взрыв в Сомали / Фото AP