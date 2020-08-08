У столиці Сомалі місті Могадішо 8 серпня прогримів потужний вибух. Відомо, що біля воріт військової бази вибухнула машина, яка була вщент набита вибухівкою.

Вину за вибух на себе взяли екстремісти "Аль Шабааб". Про це повідомляє Associated Press з посиланням на поліцію.

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Вибух у Сомалі: головне

Екстремістська група "Аль-Шабааб", пов'язана з "Аль-Каїдою", взяла на себе відповідальність за вибух. Група часто націлюється на військові об'єкти у Могадішу та контролює великі частини південної та центральної частини Сомалі.

Що відомо про жертв та постраждалих

Внаслідок вибуху загинуло щонайменше 8 солдатів, ще 14 людей отримали поранення.

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Що відомо про політичну ситуацію в Сомалі

Країна занурена у постійне насильство з 1991 року, коли група вождів місцевих кланів скинули владу Сіада Барре та почала воювати між собою.

З 2008 року рух "Аль-Шабааб" постійно проводить терористичну діяльність, намагаючись скинути центральний уряд, визнаний міжнародною спільнотою, та встановити ісламістський режим, заснований на їх власному трактуванні шаріату.



Вибух у Сомалі / Фото AP