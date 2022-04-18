Сомневаюсь, что Кремль пойдет на это – Подоляк об обмене Медведчука на героев Мариуполя

Михаил Подоляк сомневается в том, что Путин согласится обменять своего кума Медведчука на защитников и жителей Мариуполя.

Советник главы Офиса Президента отметил, что пророссийскому нардепу "объективно нет ни одного места" в нынешнем украинском государстве. Об этом чиновник сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Подоляк сомневается в обмене Медведчука

Михаил Подоляк отметил, что "для нас, как для страны, которая цивилизованная и очень сильно любит своих граждан действительно важно вытащить всех своих мариупольцев с варварских, кровавых рук российской армии".

Впрочем, сомневаюсь, что сами россияне, которые просто упиваются кровью мариупольцев и азовцев, захотят вернуться на время в человеческий образ и всерьез поддержать инициативу Медведчука,

– сказал советник главы ОП.

Почему Медведчук предложил себя обменять

Чиновник указал, что пророссийский нардеп, боясь расплаты за свои преступления, предложил обменять себя, исходя лишь из чувства самосохранения.

Он попытался предложить единственный возможный для себя выход – обменять себя на важных для нас героев Мариуполя. И защитников, и мирных, оставшихся там,

– добавил Михаил Подоляк.

Медведчук просит обменять его: коротко

Медведчук выступил с просьбой к Владимиру Зеленскому и Путину.

Пророссийский нардеп попросил обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

Соответствующее обращение 18 апреля опубликовала Служба безопасности Украины.

Медведчук просит обмен: смотрите видео