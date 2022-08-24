Сообщают о взрывах в Днепре и Энергодаре: оставайтесь в укрытиях

Жители Днепропетровской области и Энергодара сообщили о звуках взрывов.

Сообщения о взрывах в Днепропетровской области появились в телеграмм-каналах около 16:24. За несколько минут до этого писали о громких звуках в Энергодаре. После 16:30 последовали отбои тревоги.

Кстати В Винницкой области во время масштабной тревоги сработала ПВО: вражеский объект уничтожен

В Энергодаре люди слышали обстрелы, а через 4 – 7 секунд – прилет. По сообщению местных, это происходило в промзоне и вблизи ЗаТЭС. Официальных комментариев от власти пока нет.

Кроме того, мощные взрывы якобы раздавались в Бердянске.

Успешная работа ПВО

В Винницкой области при масштабной воздушной тревоге тоже слышали звуки взрывов. Однако в регионе сработала ПВО. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что сбили вражеский объект. Детали обещают со временем.

Взрывы слышали и жители Черниговской области. Впоследствии Оперативное командование "Север" сообщило, что около 15:30 ВСУ "приземлили" вражеский беспилотник.

Днем 24 августа россияне нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Вражеская ракета попала в жилой дом Синельниковского района. Под завалами оказались двое детей, они живы.

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