Об этом сообщается в отчете Международной организации гражданской авиации, обнародованном 18 января.
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В докладе по результатам расследования говорится, что "угроза взрыва была явно ложной" и это подтверждается обысками самолета перед его вылетом из начальной точки маршрута в Афинах, в Минске после вынужденной посадки, а также после прибытия в конечный пункт – Вильнюс.
В организации также сообщили, что ее руководящий совет соберется 31 января, чтобы принять решение о дальнейших действиях, основываясь на положениях доклада. Кроме этого, она рассматривает жалобу Беларуси о том, что ограничения и санкции, введенные в отношении нее после инцидента, были незаконными.
Реакция Беларуси на отчет
Директор департамента по авиации минтранса украины Артем Сикорский заявил, что в докладе организация не приводит фактов того, что белорусский истребитель заставлял самолет до посадки.
В отчете указано, что группой ICAO по установлению фактов самого факта перехвата, принуждения к посадке или изменения траектории со стороны самолета Миг-29 не обнаружили,
– сказал он.
Чиновник цинично заметил, что запись переговоров в кабине экипажа во время принятия решения следовать в Минск не сохранился. Якобы причиной этого стало то, что пилоты не отключили бортовые самописцы во время остановки в столице Беларуси и запись оказался затертым.
Задержание Протасевича: коротко
- Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.
- Все потому, что появилась информация вроде бы о заминировании, хотя взрывчатки так и не нашли. Сообщение о потенциальной опасности поступило от белорусских диспетчеров.
- На борту воздушного судна находились 123 пассажира. Среди них экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и сразу задержали.
- Диспетчер, убежавший в Польшу, рассказывал о спецоперации по посадке самолета, в котором летел Роман Протасевич. По его словам, это была спецоперация белорусского КГБ.
Разговор пилота, диспетчера и "третьего лица": смотрите видео