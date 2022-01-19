Про це повідомляється у звіті Міжнародної організації цивільної авіації, оприлюдненому 18 січня.

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У доповіді за результатами розслідування мовиться, що "загроза вибуху була явно неправдивою" і це підтверджується обшуками літака перед його вильотом з початкової точки маршруту в Афінах, у Мінську після вимушеної посадки, а також після прибуття в кінцевий пункт – Вільнюс.

В організації також повідомили, що її керівна рада збереться 31 січня, аби схвалити рішення про подальші дії, ґрунтуючись на положеннях доповіді. Окрім цього, вона розгляне скаргу Білорусі про те, що обмеження та санкції, запроваджені щодо неї після інциденту, були незаконними.

Реакція Білорусі на звіт

Директор департаменту з авіації мінтрансу країни Артем Сікорський заявив, що у доповіді організація не наводить фактів того, що білоруський винищувач змушував літак до посадки.

У звіті зазначено, що групою ICAO щодо встановлення фактів самого факту перехоплення, примусу до посадки або зміни траєкторії з боку літака МіГ-29 не виявили,

– сказав він.

Посадовець цинічно зауважив, що запис переговорів у кабіні екіпажу під час прийняття рішення слідувати в Мінськ не зберігся. Буцімто причиною цього стало те, що пілоти не відключили бортові самописці під час зупинки у столиці Білорусі й запис виявився затертим.

Затримання Протасевича: коротко

Літак Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, 23 травня вимушено посадили у Мінську.

Все тому, що з'явилась інформація начебто про замінування, хоча вибухівки так і не знайшли. Повідомлення про потенційну небезпеку надійшло від білоруських диспетчерів.

На борту повітряного судна перебували 123 пасажири. Серед них ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його зняли з рейсу та одразу затримали.

Диспетчер, який утік до Польщі, розповідав про спецоперацію з посадки літака, в якому летів Роман Протасевич. За його словами, це була спецоперація білоруського КДБ.

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