Найближчим часом справу проти Софії Сапеги передадуть до суду в Мінську. Екстрадиція дівчини до Росії можлива лише після винесення вироку.

До теми Визнав частиною Росії: Лукашенко домовився з Путіним, що приїде у Крим

Сапезі загрожує мінімальний термін

За співпрацю зі слідством та укладену угоду супутниці Романа Протасевича загрожує мінімальний термін ув'язнення – 6 років. За словами адвоката Софії Сапеги, її після судового рішення можуть екстрадувати до Росії. Також вона може отримати помилування від самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

За деякими даними, Софія Сапега погано себе почуває та знаходиться у важкому психологічному стані. Вона пригнічена і розгублена й не спить ночами.

Сапегу звинувачують в розпалюванні ворожнечі через адміністрування телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", у якому публікували дані білоруських силовиків. Режим Лукашенка визнав канал екстремістським.

Затримання Протасевича і Сапеги: головне

23 травня 2021 року в Мінську приземлили літак компанії Ryanair рейсом Афіни – Вільнюс через нібито замінування.

Саме тоді затримали білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його супутницю росіянку Софію Сапегу.

Проти обох відкрили кримінальні справи. Згодом під тиском вони таки пішли на співпрацю зі слідством.

Протасевич дав інтерв'ю пролукашенківському каналу, в якому заявив, що протести та опозиційні ЗМІ нібито фінансували західні країни для "дестабілізації ситуації в Білорусі".

До теми пропонуємо згадати силові розгони мітингів проти режиму Лукашенка: дивіться відео