Диспетчер надав докази, що це була спецоперація силовиків. Відповідну інформацію оприлюднило видання з посиланням на власні джерела в польській спецслужбі.

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Диспетчер-втікач розповів про посадку літака з Протасевичем на борту

Диспетчер, що якраз працював в аеропорту Мінська під час посадки літака з Протасевичем розповів про події того часу. Зокрема видання написало, що він надав докази того, що посадка літака компанії Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича були операцією білоруських силовиків. Проте не відомо, які саме докази він надав.

Диспетчер відповідав за те, щоб повідомити пілоту літака про нібито закладену на борту бомбу. Окрім того, він повинен був рекомендувати командиру екіпажу здійснити посадку в аеропорту Мінська з міркувань безпеки,

– повідомило видання з посиланням на власні джерела.

Диспетчер також повідомив, що:

під час інциденту на вишці нібито був офіцер Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі;

у найвідповідальніший момент він взяв під повний контроль авіадиспетчерську службу.

Співрозмовники назвали свідка Олегом Галеговим. Він нібито грузин, який одружений на жінці з Білорусі.

Прессекретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслава Жаріна розповів, що польським чиновникам вдалося "отримати звіт прямого свідка подій на диспетчерській вежі".

За словами Жаріна, протягом усього інциденту офіцер "підтримував постійний телефонний контакт із кимось, кому він повідомляв про те, що зараз відбувається з літаком".

До речі, раніше білоруські ЗМІ писали нібито Олега Галегов вів переговори з пілотом Ryanair рейсу Афіни – Вільнюс. Проте після інциденту разом із сім'єю виїхав з країни. Нібито у білоруській компанії він працював з 2010 року й мав вийти на зміну після відпустки, проте колеги його так і не побачили на роботі.

Коротко про посадку літака та арешт Романа Протасевича

Літак компанії Ryanair рейсу Афіни – Вільнюс летів через Білорусь. Там його 23 травня 2021 року посадили нібито через мінування.

У Мінську ніякої бомби не виявили, проте арештували редактора опозиційного видання Романа Протасевича та його дівчину-росіянку Софію Сапегу. Проти них відкрили кримінальні справи.

Згодом Роман Протасевич та його дівчина під тиском таки пішли на співпрацю зі слідством. Сам Протасевич дав інтерв'ю пролукашенківському каналу, в якому заявив, що протести та опозиційні ЗМІ нібито фінансували західні країни для "дестабілізації ситуації в Білорусі".

Затримання Протасевича готував сам Лукашенко, – білоруська опозиція – дивіться відео