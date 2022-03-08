Сообщение о захвате Изюма – ложное, там продолжаются бои, – ОП

В сети распространяют информацию о том, что враг захватил Изюм в Харьковской области. Однако это не является правдой.

Оккупанты пытаются захватить не один город, но им это не удается. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович 8 марта, сообщает 24 канал.

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Сообщения о том, что он (враг – 24 канал) захватил Изюм не соответствует действительности. Сейчас там продолжаются бои. ВСУ наносят поражение противнику,

– говорит Арестович.

"Героически держатся Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков, Ахтырка", – добавляет советник главы ОП. ВСУ наносят удары врагу, поэтому он не пробивается вперед.

Обращение Арестовича: смотрите видео

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