Британские и ирландские телекомпании получили сообщение об угрозе безопасности

Это произошло на фоне ряда инцидентов с ложными сообщениями о заминировании по всей Европе. Об этом сообщили телекомпании Sky News и BBC.

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Что известно о сообщении об угрозе?

Утром 6 ноября британский телеканал Sky News получил сообщение о заминировании. После поступления тревожного сигнала специалисты сети немедленно провели специальную оценку рисков. О факте возникновения угрозы телеканал оперативно проинформировал правоохранительные органы.

Безопасность и защита наших коллег являются нашим главным приоритетом, и мы тесно сотрудничаем с органами власти, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и бесперебойность работы– подчеркнули в Sky News.

Руководство телеканала пока отказалось обнародовать дополнительные подробности о характере сообщения. В то же время тем же утром аналогичные сообщения поступили еще в несколько медиаорганизаций на фоне ряда ложных предупреждений о взрывах в Европе.

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Какова ситуация в Ирландии?

В тот же день сигналы об угрозе получили также ряд известных медиаорганизаций в Ирландии. В частности, офис общественного вещателя RTE. После угроз там провели эвакуацию.

Радиоведущий RTE сообщил слушателям, что организация получила электронное письмо с предупреждением о бомбе, которая якобы взорвется в течение 45 минут.

Сотрудникам газеты Independent и дублинских офисов радиостанций NewstalkFM и TodayFM также посоветовали покинуть свои здания.

Полиция Ирландии сообщила, что ей известно о угрозе, направленной на медиаорганизации в Европе. Правоохранители связались с пострадавшими СМИ и сообщили, что будут расследовать угрозы.

Премьер-министр Ирландии Микель Мартин назвал ситуацию тревожной. Он добавил, что главным приоритетом его правительства является безопасность. Вчера, по всей видимости, были предприняты скоординированные действия по срыву авиасообщения– подчеркнул политик.

Напомним, что в четверг, 5 ноября, угрозы о заминировании поступили как минимум на 18 авиарейсов в разных странах Европы. По данным СМИ, сообщения об угрозе заминирования поступали на рейсы, связанные с Италией, Чехией, Болгарией, Румынией и другими европейскими странами.

Часть самолетов приземлилась в аэропортах назначения, остальные были вынуждены изменить маршрут. В частности, самолет авиакомпании Aer Lingus, который следовал из Дублина в Рим, перенаправили на французскую авиабазу Эвре. Его сопровождали французские истребители.