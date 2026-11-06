Британські та ірландські телекомпанії отримали повідомлення про загрозу безпеці

Це сталося на тлі низки інцидентів із фальшивими повідомленнями про замінування по всій Європі. Про це повідомила телекомпанія Sky News та BBC.

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Що відомо про повідомлення про небезпеку?

Вранці 6 листопада британський телеканал Sky News отримав сповіщення про замінування. Після того, як надійшов тривожний сигнал фахівці мережі негайно провели спеціальну оцінку ризиків. Про факт виникнення загрози мовник оперативно поінформував правоохоронні органи.

Безпека та захист наших колег є нашим основним пріоритетом, і ми тісно співпрацюємо з органами влади, щоб забезпечити безпеку наших співробітників та безперебійність роботи– наголосили в Sky News.

Керівництво телеканалу наразі відмовилося оприлюднювати додаткові подробиці щодо характеру повідомлення. Водночас того ж ранку аналогічні сповіщення надійшли ще до кількох медійних організацій на тлі низки фальшивих попереджень про вибухи в Європі.

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Яка ситуація в Ірландії?

Того ж дня сигнали про загрозу отримали також низка відомих медіаорганізацій в Ірландії. Зокрема, офіс громадського мовника RTE. Після погроз там провели евакуацію.

Радіоведучий RTE повідомив слухачам, що організація отримала електронного листа з попередженням про бомбу, яка нібито вибухне протягом 45 хвилин.

Працівникам газети Independent та дублінських офісів радіостанцій NewstalkFM та TodayFM також радили залишити свої будівлі.

Поліція Ірландії повідомила, що їм відомо про загрозу, спрямовану на медіаорганізації в Європі. Правоохоронці зв'язались із постраждалими медіа та повідомили, що будуть розслідувати загрози.

Прем'єр-міністр Ірландії Мікель Мартін назвав ситуацію тривожною. Він додав, що головним пріоритетом його уряду є безпека. Вчора, схоже, були вжиті скоординовані зусилля щодо порушення авіасполучення– підкреслив політик.

Нагадаємо, що у четвер, 5 листопада, погрози про замінування отримали щонайменше 18 авіарейсів у різних країнах Європи. За даними медіа, повідомлення про загрозу вибуху надходили на рейси, пов'язані з Італією, Чехією, Болгарією, Румунією та іншими європейськими країнами.

Частина літаків приземлилася в аеропортах призначення, інші були змушені змінити маршрут. Зокрема, літак авіакомпанії Aer Lingus, який прямував із Дубліна до Рима, перенаправили на французьку авіабазу Евре. Його супроводжували французькі винищувачі.