Сообщение врага об уничтожении офицеров ВСУ является очередным фейком, – Гайдай

Оккупанты распространили информацию об уничтожении офицеров ВСУ в Луганской области. Сергей Гайдай заявил, что это неправда.

Чтобы уверить людей в правдивости фейка, россияне распространили фото наград военных ВСУ, но не все так просто. Об этом глава Луганской ОВА сообщил 27 апреля.

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В российских СМИ распространяют новость о якобы уничтожении нескольких военных ВСУ во время боя. В подтверждение оккупанты демонстрируют фото наград украинских военных.

Например, на фотографиях видны награды командира 111-й отдельной бригады ТрО Луганской области Вячеслава Суханова. Но дело в том, что оккупанты просто находятся в его квартире в оккупированной части Рубежного. Таким образом и имеют доступ к наградам офицера.

Россияне никак не могут продвинуться на фронте, не имеют победы, а докладывать начальству что-то нужно. Потому и рожают подобные дешевые "победы", – пишет Гайдай.

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