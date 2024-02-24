Редактор ОО "Сообщество семей Еленовки" Александра Мазур рассказала 24 Каналу, что посыл таких акции – распространение информации о том, что россияне пытают и убивают военнопленных. А также о том, что Еленовка – самая массовая из известных казней во время полномасштабной войны России против Украины.

Смотрите также Год после роспуска миссии ООН в Еленовке: как прямо сейчас можно повлиять на расследование

"Также были другие единичные случаи и также были случаи, когда в российском плену умирали из-за нехватки медицинской помощи. Мы бы хотели, чтобы на заграницу лучше распространялась информация о том, что такое российский плен и как вообще для россиян военные преступления являются традиционными", – отметила Александра Мазур.

Общественная организация "Сообщество семей Еленовки" распространяет информацию о пленных и помогает гражданским и военным, которые находятся в российском плену. Это основная цель сообщества.

Редактор добавила, что акции за рубежом проводят благодаря диаспорам. Их ищут, контактируют и присылают материалы. В общественной организации добавляют, что такую инициативу следовало бы больше поддержать на государственном уровне.

Проблема в том, что нам, например, не помогает с этим МИД. Хотелось бы вместе с ними в этом направлении работать. Сейчас диаспоры делают все эти акции,

– сказала Мазур.

Например, в польских, немецких и французских СМИ достаточно мало упоминаний о Еленовке. А в Австралии почти вообще об этом не пишут.

"Нам важно привлекать все международное сообщество, потому что мы заинтересованы в том, чтобы Россия была, например, экономически изолирована. Нам нужно хорошо добавлять этот аргумент того, что она совершает военные преступления, совершает геноцид против нас", – сказала редактор ОО "Сообщество семей Еленовки".

Как помочь ОО "Сообщество семей Еленовки"

Общественная организация начала работать в январе 2023-го года. Основным триггером для этого стало расформирование миссии ООН, которая собиралась посетить место военного преступления оккупантов. Тогда родственники погибших и тех, кто выжил и до сих пор находится в плену, объединились. Все, чтобы это преступление россиян расследовали, а виновных привлекли к ответственности.

Более 100 человек, которые были ранены, они до сих пор находятся в российском плену и связи с ними нет. То есть мы даже не знаем, как они, какое у них сейчас состояние. Уже поддерживаем распространение и того, что россияне систематически казнят пленных,

– подчеркнула Мазур.

Если вы хотите организовать акцию в поддержку военнопленных, вы можете сконтактировать с ОО "Сообщество семей Еленовки" в соцсетях. Если вы проживаете за рубежом, то тоже можете присоединиться к организации. Также к сотрудничеству могут присоединиться художники.

Теракт в Еленовке: главное