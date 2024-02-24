Редакторка ГО "Спільнота родин Оленівки" Олександра Мазур розповіла 24 Каналу, що посил таких акції – поширення інформації про те, що росіяни катують та вбивають військовополонених. А також про те, що Оленівка – наймасовіша з відомих страт під час повномасштабної війни Росії проти України.

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"Також були інші поодинокі випадки й також були випадки, коли у російському полоні помирали через брак медичної допомоги. Ми б хотіли, щоб на закордон краще поширювалася інформація про те, що таке російський полон і як взагалі для росіян воєнні злочини є традиційними", – наголосила Олександра Мазур.

Громадська організація "Спільнота родин Оленівки" поширює інформацію про полонених та допомагає цивільним та військовим, які перебувають у російському полоні. Це основна мета спільноти.

Редакторка додала, що акції за кордоном проводять завдяки діаспорам. Їх шукають, контактують та надсилають матеріали. У громадські організації додають, що таку ініціативу варто було б більше підтримати на державному рівні.

Проблема у тому, що нам, наприклад, не допомагає з цим МЗС. Хотілося б разом з ними в цьому напрямку працювати. Зараз діаспори роблять усі ці акції,

– сказала Мазур.

Наприклад, у польських, німецьких та французьких ЗМІ досить мало згадок про Оленівку. А в Австралії майже взагалі про це не пишуть.

"Нам важливо залучати всю міжнародну спільноту, тому що ми зацікавлені у тому, щоб Росія була, наприклад, економічно ізольована. Нам потрібно добре додавати цей аргумент того, що вона вчиняє воєнні злочини, вчиняє геноцид проти нас", – сказала редакторка ГО "Спільнота родин Оленівки".

Як допомогти ГО "Спільнота родин Оленівки"

Громадська організація почала працювати у січні 2023-го року. Основним тригером для цього стало розформування місії ООН, яка збиралася відвідати місце воєнного злочину окупантів. Тоді родичі загиблих і тих, хто вижив і досі перебуває у полоні, об'єдналися. Усе, аби цей злочин росіян розслідували, а винних притягнули до відповідальності.

Понад 100 людей, які були поранені, вони досі перебувають у російському полоні й зв'язку з ними немає. Тобто ми навіть не знаємо, як вони, який у них зараз стан. Уже підтримуємо поширення і того, що росіяни систематично страчують полонених,

– наголосила Мазур.

Якщо ви хочете організувати акцію на підтримку військовополонених, ви можете сконтактувати з ГО "Спільнота родин Оленівки" у соцмережах. Якщо ви проживаєте за кордоном, то теж можете долучитися до організації. Також до співпраці можуть долучитися митці.

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