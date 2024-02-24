Редакторка ГО "Спільнота родин Оленівки" Олександра Мазур розповіла 24 Каналу, що посил таких акції – поширення інформації про те, що росіяни катують та вбивають військовополонених. А також про те, що Оленівка – наймасовіша з відомих страт під час повномасштабної війни Росії проти України.
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"Також були інші поодинокі випадки й також були випадки, коли у російському полоні помирали через брак медичної допомоги. Ми б хотіли, щоб на закордон краще поширювалася інформація про те, що таке російський полон і як взагалі для росіян воєнні злочини є традиційними", – наголосила Олександра Мазур.
Громадська організація "Спільнота родин Оленівки" поширює інформацію про полонених та допомагає цивільним та військовим, які перебувають у російському полоні. Це основна мета спільноти.
Редакторка додала, що акції за кордоном проводять завдяки діаспорам. Їх шукають, контактують та надсилають матеріали. У громадські організації додають, що таку ініціативу варто було б більше підтримати на державному рівні.
Проблема у тому, що нам, наприклад, не допомагає з цим МЗС. Хотілося б разом з ними в цьому напрямку працювати. Зараз діаспори роблять усі ці акції,
– сказала Мазур.
Наприклад, у польських, німецьких та французьких ЗМІ досить мало згадок про Оленівку. А в Австралії майже взагалі про це не пишуть.
"Нам важливо залучати всю міжнародну спільноту, тому що ми зацікавлені у тому, щоб Росія була, наприклад, економічно ізольована. Нам потрібно добре додавати цей аргумент того, що вона вчиняє воєнні злочини, вчиняє геноцид проти нас", – сказала редакторка ГО "Спільнота родин Оленівки".
Як допомогти ГО "Спільнота родин Оленівки"
Громадська організація почала працювати у січні 2023-го року. Основним тригером для цього стало розформування місії ООН, яка збиралася відвідати місце воєнного злочину окупантів. Тоді родичі загиблих і тих, хто вижив і досі перебуває у полоні, об'єдналися. Усе, аби цей злочин росіян розслідували, а винних притягнули до відповідальності.
Понад 100 людей, які були поранені, вони досі перебувають у російському полоні й зв'язку з ними немає. Тобто ми навіть не знаємо, як вони, який у них зараз стан. Уже підтримуємо поширення і того, що росіяни систематично страчують полонених,
– наголосила Мазур.
Якщо ви хочете організувати акцію на підтримку військовополонених, ви можете сконтактувати з ГО "Спільнота родин Оленівки" у соцмережах. Якщо ви проживаєте за кордоном, то теж можете долучитися до організації. Також до співпраці можуть долучитися митці.
Теракт в Оленівці: головне
- У ніч з 28 на 29 липня 2022-го року на території виправної колонії №120 у тимчасово окупованій Оленівці пролунав вибух. Свідки повідомили, що в Оленівці було три вибухи.
- Унаслідок теракту загинули українські військовополонені. Відомо про 53 загиблих. Також понад 130 людей зазнали поранення.
- Росіяни вигадали, що вибух стався нібито унаслідок прильоту HIMARS з боку ЗСУ. Однак в Офісі генпрокурора зазначили, що Росія вдарила по колонії реактивним термобаричним гранатометом.