Михаил Подоляк заявил, что у наших военных уже есть много результатов. В частности Вооруженные силы дали достойный отпор оккупантам в ряде направлений.
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К сожалению, есть потери
Михаил Подоляк заявил, что наши военные дают достойный отпор агрессору. Однако, к сожалению, уже есть потери.
Вооруженные силы были готовы ко всем сценарным планам России и сейчас оказывают активное сопротивление. Это сопротивление будет иметь нарастающий характер,
– заявил Подоляк.