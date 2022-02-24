Михаил Подоляк заявил, что у наших военных уже есть много результатов. В частности Вооруженные силы дали достойный отпор оккупантам в ряде направлений.

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К сожалению, есть потери

Михаил Подоляк заявил, что наши военные дают достойный отпор агрессору. Однако, к сожалению, уже есть потери.

Вооруженные силы были готовы ко всем сценарным планам России и сейчас оказывают активное сопротивление. Это сопротивление будет иметь нарастающий характер,

– заявил Подоляк.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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